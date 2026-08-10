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“무더위에 개 물림 사고도 증가”…경북소방, 주의 당부

김형엽 기자
김형엽 기자
입력 2026-08-10 16:09
수정 2026-08-10 16:09
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세줄 요약
  • 여름철 개 물림 사고 증가, 경북소방 주의 당부
  • 최근 5년 921건, 올해 7월까지 123건 발생
  • 8~9월 무더위 시기 사고 집중, 예방수칙 강조
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개 물림 사고 현장에 출동한 소방대원. 경북소방본부 제공
개 물림 사고 현장에 출동한 소방대원. 경북소방본부 제공


여름철 개 물림 사고가 증가하면서 소방 당국이 각별한 주의를 당부했다.

경북소방본부는 최근 5년간 도내에서 발생한 개 물림 사고는 총 921건, 올해 7월까지 123건이 발생하는 등 개 물림 사고가 꾸준히 이어지고 있다고 밝혔다. 특히 무더위가 이어지는 8~9월에 전체 중 약 20.3%가 집중됐다.

최근 경주시에서는 50대 여성이 자신이 기르던 대형견에 물려 손을 다쳤고, 칠곡군에서는 50대 남성이 이웃집 개에 물려 병원 치료를 받았다.

무더운 날씨로 인해 개의 스트레스가 증가하면서 공격성이 높아지고 사고 위험도 커질 수 있다.

개 물림 사고 예방을 위해서는 ▲낯선 개에 접근하거나 접촉하지 않기 ▲개가 흥분했을 때 자극하는 행동 삼가기 ▲위협적인 개를 발견하면 안전거리를 확보하고 주변에 알리기 등 안전수칙을 준수해야 한다.

개에게 물렸을 때는 즉시 상처 부위를 흐르는 물로 충분히 씻고, 출혈이 있을 경우 압박 지혈한 뒤 가까운 의료기관을 방문해야 하고, 상황이 심각할 경우 즉시 119에 신고해야 한다.

성호선 소방본부장은 “개 물림 사고는 기본적인 안전수칙을 지키는 것만으로도 상당 부분 예방할 수 있다”며 “안전수칙을 숙지하고, 위급 상황에서는 지체 없이 신고해 주시길 바란다”고 강조했다.
안동 김형엽 기자
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