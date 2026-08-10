숭실대, 예비 창업자 위한 ‘2026 스타트업 아카데미’ 운영

세줄 요약 숭실대학교 캠퍼스타운사업단이 예비·초기 창업기업과 창업 관심 학생을 대상으로 2026 숭실 스타트업 아카데미를 운영한다. 5월부터 다음달까지 10회 과정으로 사업화, 투자유치, 시장검증, AI 마케팅, 글로벌 진출, 재무전략을 실전형으로 다룬다. 예비·초기 창업자 대상 실전 아카데미 운영

사업화·투자유치·AI 마케팅 등 전 과정 교육

6회차까지 256명 참여, 성장 단계별 지원

이미지 확대 숭실대 캠퍼스타운사업단이 운영 중인 ‘2026 숭실 스타트업 아카데미’. 숭실대 제공 닫기 이미지 확대 보기 숭실대 캠퍼스타운사업단이 운영 중인 ‘2026 숭실 스타트업 아카데미’. 숭실대 제공

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숭실대학교 캠퍼스타운사업단은 서울캠퍼스타운 사업의 일환으로 예비·초기 창업기업과 창업에 관심 있는 학생들을 대상으로 ‘2026 숭실 스타트업 아카데미’를 운영하고 있다고 10일 밝혔다.프로그램은 지난 5월부터 다음달까지 총 10회 과정으로 진행되며, 창업 아이디어 사업화부터 투자유치, 시장검증, AI 마케팅, 글로벌 진출, 재무전략까지 스타트업 성장 전반을 다루는 실전형 교육으로 구성된다. 현재 6회차까지 진행됐으며 누적 256명이 참여했다.아카데미에서는 비즈니스 모델 고도화와 피보팅(사업전환), 투자 생태계 및 자금조달, 시장검증(PMF)과 MVP 설계, IR 자료 작성 및 피칭 전략 등을 주제로 현업 전문가들의 강연이 이어진다. 최근에는 AI를 활용한 마케팅 콘텐츠 제작과 SNS 확산 전략 등 실무 중심 교육을 진행했다.남은 과정에서는 유통채널 확대, B2B 영업, 글로벌 시장 진출, 재무전략 등 스타트업 성장 단계별 핵심 주제를 다룰 예정이다.캠퍼스타운사업단 관계자는 “창업자가 실제 현장에서 마주하는 문제 해결 역량을 키울 수 있도록 프로그램을 구성했다”며 “사업화부터 투자유치와 글로벌 진출까지 전 과정을 지원해 예비·초기 창업기업의 성장을 돕겠다”고 말했다.