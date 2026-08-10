“공무원 인건비도 조정”…부여군, 재정절벽에 전 부서 예산 일괄 삭감

세줄 요약 충남 부여군이 심각한 재원 부족을 메우기 위해 제2회 추경 예산을 대폭 줄이고 있다. 각 부서 요구액 2129억원에 비해 가용 재원은 432억원뿐이라 3차 조정까지 거쳐 1529억원을 삭감했다. 남은 부족분 168억원을 위해 행정운영경비와 시설비도 줄이고 있다. 재원 부족 대응 위한 전 부서 일괄 감액

추경 요구액 2129억원, 가용 재원 432억원

행정운영경비·시설비·여비 전방위 삭감

이미지 확대 충남 부여군청 전경. 군 제공 닫기 이미지 확대 보기 충남 부여군청 전경. 군 제공

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충남 부여군은 심각한 재원 부족 해결을 위해 전 부서 예산의 일괄 삭감 등 강도 높은 예산 감액 작업에 들어갔다고 10일 밝혔다.군에 따르면 올해 제2회 추가경정예산을 앞두고 각 부서가 요구한 군비는 2129억원이다.하지만 군이 지방교부세 추가분과 조정교부금, 전년도 이월금, 통합재정안정화기금 등으로 확보할 수 있는 가용 재원은 432억원 수준이다.군은 사업의 시급성 등을 고려해 1차 조정에서 1089억원, 2차 조정에서 824억원을 줄였다. 최근 3차 조정을 거쳐 600억원까지 낮춰 1529억원을 줄였다.군은 168억원의 남은 부족 재원을 마련하기 위해 전 부서를 대상으로 행정운영경비를 15% 일괄 감액했다. 각종 시설비도 12% 감액하는 작업에 들어갔다.제2회 추경에 편성된 국내여비와 국외여비, 국제화여비도 전액 삭감한 뒤 향후 재정 상황에 따라 다시 조정하기로 했다.조정에는 공무원 인건비 예산 37억원도 포함됐다. 급여를 지급하지 않는다는 의미가 아닌 편성된 인건비 집행 전망을 다시 계산해 당장 사용하지 않을 예산을 최대한 줄인다는 의미다.군 관계자는 “사업 조정과 전 부서 일괄 감액 등 모든 방법을 동원해 부족 재원을 줄이고 있다”며 “특정 부서나 특정 사업에 부담을 떠넘기기보다 전 부서가 함께 고통을 분담하고 있다”고 말했다.