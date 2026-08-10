세종대, ‘CAMPUS Asia-AIMS’ 3주기 추진… AI·디지털 글로벌 인재 양성

세줄 요약 세종대가 CAMPUS Asia-AIMS 3주기 신규 사업단으로 선정돼 ‘Sejong Global STAR Program’을 운영했다. 전공과 언어·문화, AI·디지털 역량을 결합한 공동교육과정을 마련하고, 마이크로크리덴셜 인증체계를 구축해 학생교류를 공동교육·학점 인정·학위 연계로 확대할 계획이다. 세종대, CAMPUS Asia-AIMS 3주기 신규 사업단 선정

AI·디지털 기반 글로벌 인재 양성 모델 추진

아세안 대학과 공동교육·학위 연계 확대

이미지 확대 이충훈(오른쪽) 세종대 대외협력처장과 Saravanan Muthiah 말레이시아 페트로나스공과대학교(UTP) 학생처 부총장이 ‘CAMPUS Asia-AIMS’ 사업의 글로벌 교육 협력 확대를 위한 협약을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 세종대 제공 닫기 이미지 확대 보기 이충훈(오른쪽) 세종대 대외협력처장과 Saravanan Muthiah 말레이시아 페트로나스공과대학교(UTP) 학생처 부총장이 ‘CAMPUS Asia-AIMS’ 사업의 글로벌 교육 협력 확대를 위한 협약을 체결한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 세종대 제공

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세종대학교가 ‘CAMPUS Asia-AIMS’ 3주기 사업을 본격 추진하며 AI·디지털 기반 글로벌 인재 양성과 아세안 대학과의 교육 협력 확대에 나선다고 10일 밝혔다.CAMPUS Asia-AIMS는 동남아시아교육장관기구 고등교육개발센터(SEAMEO RIHED)가 운영하는 정부 간 다자 학생교류 프로그램으로, 지난해 기준 10개국 90개 대학이 참여하고 있다.세종대는 전국 12개 3주기 사업단 가운데 신규 사업단으로 선정돼 이충훈 세종대 대외협력처장을 단장으로 ‘Sejong Global STAR Program’을 운영한다. 이 프로그램은 전공, 언어·문화, AI·디지털 역량, 현장 적용 능력을 융합한 글로벌 인재 양성 모델이다.사업단은 AI 융합 교과와 전공·언어 교육을 결합한 공동교육과정을 운영하고, 마이크로크리덴셜 기반 학습성과 인증체계를 구축할 계획이다. 이를 통해 학생교류를 넘어 공동교육, 학점 인정, 학위 연계까지 확대한다는 구상이다.사업 추진의 일환으로 세종대는 지난 6월 말레이시아와 인도네시아를 방문해 파트너 대학들과 공동교육과정 운영, 학생교류 확대, AI·공학·IT 분야 협력 방안을 논의했다.이 대외협력처장은 “AI·디지털 교육 역량과 아세안 대학의 교육·산업 네트워크를 결합해 지속 가능한 글로벌 인재 순환 체계를 구축하겠다”고 말했다.