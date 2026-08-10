편의점 여주인 흉기로 찌른 30대男, 직원·손님이 제압했다… 체포 후 구속

세줄 요약 부천의 한 편의점에서 30대 남성이 업주를 흉기로 찌르고 직원에게도 흉기를 휘두른 혐의로 경찰에 붙잡혔다. 현장에 있던 직원과 손님이 남성을 제압했고, 피해 업주는 어깨 등을 다쳐 치료받고 있으나 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다. 편의점 업주 흉기 피습, 30대 남성 체포

직원·손님이 현장 제압, 추가 피해 차단

피해 업주 생명 지장 없고 경찰 수사 중

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경기 부천의 한 편의점 업주에게 흉기를 휘두른 30대 남성이 경찰에 붙잡혔다.10일 부천 오정경찰서는 살인미수 혐의로 30대 A씨를 전날 구속했다고 밝혔다.A씨는 지난 7일 오후 9시 27분쯤 부천시 오정구의 한 편의점에서 업주인 60대 여성 B씨를 흉기로 찔러 살해하려 하고 편의점 직원에게 흉기를 휘둘러 위협한 혐의를 받는다.B씨는 어깨 등을 다쳐 병원으로 이송돼 치료를 받고 있으며, 생명에는 지장이 없는 것으로 알려졌다.A씨는 당시 편의점 직원인 60대 C씨와 손님 D씨에 의해 제압된 것으로 전해졌다.신고를 받고 출동한 경찰은 A씨의 신병을 인수하고 구속영장을 신청했다.경찰은 A씨가 평소 B씨에 대한 불만을 품고 있었던 것으로 보고 구체적인 범행 경위를 조사 중이다.경찰 관계자는 “추가 조사를 거쳐 A씨를 조만간 구속 송치할 예정”이라고 말했다.