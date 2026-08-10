서울시, ‘양재천 달빛야행런’ 개최…완주하면 인근 상권 쿠폰 지급

참가 신청은 내일 오후부터 시작

이미지 확대 러너들이 지난 2일 밤 서울 서초구 반포한강공원에서 달리고 있다.

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세줄 요약 서울시가 야간관광 활성화를 위해 양재천 달빛야행런을 28일 개최한다. 5.8㎞ 코스를 달리며 수변공간과 카페거리, 인근 상권을 함께 즐기는 생활체육 행사다. 완주자에게는 상권사랑 쿠폰을 주고 사진 이벤트 우수작에도 추가 혜택을 제공한다. 야간관광 활성화 위한 러닝 프로젝트 출범

양재천·여의천 5.8㎞ 달리는 달빛야행런 개최

완주자 쿠폰·사진 이벤트로 상권 연계 강화

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서울시가 야간관광 활성화를 위해 ‘야간 러닝 프로젝트’를 선보인다.시는 첫 번째 프로그램으로 ‘양재천 달빛야행(夜行)런’을 28일 양재천 일대에서 개최한다. 시민들이 서울의 야간 수변공간과 인근 상권을 함께 즐길 수 있는 생활체육 콘텐츠로 운영한다. 코스는 양재천과 여의천을 따라 이어지는 5.8㎞ 구간이다.7979 서울 러닝크루와 함께하는 행사는 여름철 시민들이 도심에서 시원한 밤공기를 즐기며 운동할 수 있도록 익숙한 휴식 문화인 ‘사우나’를 콘셉트로 기획됐다. 참가자에게는 사우나 분위기를 연출하는 사우나 보관함 키 굿즈, 미니 양머리 머리띠 등 다양한 아이템도 제공된다.시는 행사를 양재천 수변문화쉼터와 카페거리 등 인근 명소를 연계해 운영한다. 완주자에게는 서초구 상권 활성화 사업과 연계한 양재천길 상권사랑 쿠폰을 지급한다. 행사 당일 촬영한 사진에 창의적 제목을 붙여 제출하는 참여형 사진 이벤트도 있다. 우수작 제출자에게는 양재천길 상권사랑 쿠폰을 추가 제공한다.참가 신청은 11일 오후부터 시 공공서비스예약 누리집 또는 동마클럽에서 할 수 있다. 모집인원은 총 300명이다. 신청은 선착순으로 마감한다.시는 ‘양재천 달빛야행런’을 시작으로 수변공간과 생활체육, 상권을 연계한 야간 콘텐츠를 확대할 계획이다.