명지대, 고3 수험생 대상 ‘2027학년도 MJ모의전형’ 성료

세줄 요약 명지대가 인문캠퍼스에서 고3 수험생 200여명을 대상으로 2027학년도 MJ모의전형을 열었다. 학생부위주전형에 맞춘 1차 교과전형과 2차 종합전형 모의면접, 전임입학사정관의 1대1 피드백, 대입전형 설명회와 상담을 함께 진행해 수험생들의 준비 부담을 덜었다. 고3 수험생 200여명 대상 모의전형 개최

학생부위주전형 면접 이해도 제고 목적

1대1 피드백과 대입 상담 병행 운영

이미지 확대 지난 6일 명지대 인문캠퍼스 MCC관에서 열린 ‘2027학년도 MJ모의전형’. 명지대 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난 6일 명지대 인문캠퍼스 MCC관에서 열린 ‘2027학년도 MJ모의전형’. 명지대 제공

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명지대학교는 지난 6일 인문캠퍼스 MCC관에서 고등학교 3학년 수험생 200여명을 대상으로 ‘2027학년도 MJ모의전형’을 개최했다고 10일 밝혔다.이날 행사는 수험생들의 면접 평가 이해도를 높이고 학생부위주전형 준비 방향을 안내해 대입 부담을 덜어주고자 마련됐다.모의전형은 학생부위주전형 유형에 맞춰 1차 학생부교과전형과 2차 학생부종합전형 모의면접으로 나뉘어 진행됐다. 전임입학사정관과 수험생 간 1대1 개별 모의면접 및 피드백을 제공해 참가자들이 실제 면접 환경을 직접 체감할 수 있도록 구성했다.이와 함께 ‘대입전형 설명회’와 ‘1:1 대입 상담’도 병행했다. 참가 학생들은 교과면접전형 및 명지인재면접전형의 특성을 파악하고, 개인별 역량에 맞춘 맞춤형 지원 전략을 수립하는 시간을 가졌다.최민석 명지대 입학처장은 “수험생들이 면접 평가의 취지와 운영 방식을 실전처럼 경험하며 준비 전략을 스스로 점검할 수 있도록 기획했다”며 “변화하는 입시 환경 속에서 수험생들이 체계적으로 대입을 준비할 수 있도록 실질적인 지원을 이어가겠다”고 말했다.