전남광주통합특별시, 부시장 인사청문 앞서 담당업무 관련 조례 정비

시민추천 분야·실제 담당업무 연계…명칭·분장업무 혼선 해소

통합특별시의회와 소통 및 협력 통해 제기된 우려 및 쟁점 해소

세줄 요약 전남광주통합특별시가 시민추천제로 내정한 차관급 정무직 부시장 인사청문을 앞두고 관련 조례 정비에 나섰다. 추천 분야와 현행 분장사무가 어긋날 수 있다는 우려를 줄이기 위해 명칭과 업무를 명확히 맞추려는 조치다. 시의회와의 협력도 강화할 계획이다. 시민추천 부시장 인사청문 앞두고 조례 정비

추천 분야와 분장사무 불일치 우려 해소

시의회 협력 강화와 소통 확대 계획

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전남광주통합특별시는 ‘시민추천제’를 통해 내정한 차관급 정무직 부시장 인사청문에 앞서 관련 조례 정비에 나선다.‘부시장 시민추천제’와 관련해 시민추천 과정의 추천 분야와 현행 행정기구 설치 조례상 분장사무가 일치하지 않아 발생할 수 있는 혼선을 해소하기 위한 조치다.통합특별시는 시민이 느낄 수 있는 혼선과 시의회의 우려를 근본적으로 해소하기 위해 인사청문회에 앞서 부시장 명칭과 분장사무를 정비하는 내용의 ‘전남광주통합특별시 행정기구 설치조례’ 개정안을 시의회에 제출할 계획이라고 10일 밝혔다.시민이 추천하고 검증한 후보자가 임명된 이후 실제로 어떤 직위에서 어떤 업무를 담당하게 되는지를 보다 명확하게 하기 위해서다. 시민추천 과정에서 제시한 전문 분야와 실제 담당업무가 자연스럽게 연결되도록 하는 것이 시민의 이해와 신뢰를 높이는 데 필요하다는 판단이다.이와 함께 통합특별시 출범 초기 안정적 시정 운영과 책임 있는 의사결정 체계 구축을 위해 시의회에 조례 개정과 인사청문 등에 대한 적극적 협력을 요청할 계획이다.앞으로도 주요 현안에 대해 필요 시 의장단 간담회, 실국과 상임위 간 정기적 간담회를 여는 등 시의회와 소통·협력을 더욱 강화할 예정이다.전남광주통합특별시 관계자는 “인사청문회에 앞서 관련 조례를 선제적으로 정비해 시민추천 분야와 실제 부시장이 담당할 업무가 보다 명확하게 연결되도록 할 계획”이라며 “시민의 대표기관인 시의회와 충분히 소통하고 협력하겠다”고 말했다.