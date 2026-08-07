서울시민대학 4개 캠퍼스 2학기 수강생 5600명 모집

2학기에는 인공지능(AI) 시대에 인간 고유의 가치를 다루는 기획강좌 ‘서울 인문 아고라’가 첫선을 보인다. 일상, 서울, 서사, 미래 인문학 등 4개 주제로 구성되며 AI 리터러시부터 고전 탐구까지 다양한 수업이 진행된다. 도시 브랜드와 명화를 다루며 교양의 깊이를 더하는 문화예술 강좌 등도 눈길을 끈다. 이외에도 AI 미디어 아트 실습, AI 시대 부모 코칭 대화법도 함께 마련됐다.
2학기 교육과정은 1차(9월 1일~10월 16일)·2차(10월 20일~11월 27일)로 나눠 주 1회 운영된다. 수강료는 5회차 과정 기준 1만원이며 그보다 짧은 과정은 전액 무료다. 수강 신청은 1차 8월 11일, 2차는 10월 6일부터 선착순으로 진행된다.
임만균 서울시의회 의장, 1호 표창은 ‘환경공무관’… 25명에 수여
임만균 서울시의회 의장이 7일 오전 환경공무관 25명에게 제12대 첫 의장 표창을 수여했다. 임 의장은 화려한 가시적 성과보다 시민의 ‘평온한 일상’을 지탱하는 가치를 더 높이 평가했다. 이에 보이지 않는 곳곳에서 묵묵히 도시의 숨은 주역으로 애써온 환경공무관들의 노고에 깊은 감사를 전하고자 이번 ‘1호 표창’을 마련했다. 임 의장은 “서울이 외국인 관광객 1500만명이 방문하는 글로벌 관광 도시로 발돋움하게 된 데는 ‘쾌적한 도시 환경’이 가장 큰 몫을 했다고 생각한다“라며 ”환경공무관 여러분이 더 안전하게 일할 수 있도록 서울시의회가 근무 여건을 더 촘촘하게 챙기고 제도적으로도 뒷받침해 나가겠다“라고 말했다. 앞으로도 서울시의회는 시민 일상을 지키는 다양한 분야의 숨은 공로자를 발굴해 표창을 수여할 계획이다.
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한용진 서울시평생교육진흥원장은 “AI 시대 스스로 생각하고 질문하는 힘이 중요해졌다”며 “서울시민대학의 다양한 강좌와 함께 깊이 있는 지식을 쌓고 삶의 통찰을 얻으시기를 기대한다”고 말했다.
2026-08-07 23면
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