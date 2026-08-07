서울시민대학 4개 캠퍼스 2학기 수강생 5600명 모집

2026-08-07 23면

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서울시평생교육진흥원이 운영하는 서울시민대학이 다음달 1일부터 11월 27일까지 2026년 2학기 교육과정을 운영한다고 6일 밝혔다. 4개 캠퍼스에서 총 192개 강좌를 열고 5600여명의 수강생을 모집한다.2학기에는 인공지능(AI) 시대에 인간 고유의 가치를 다루는 기획강좌 ‘서울 인문 아고라’가 첫선을 보인다. 일상, 서울, 서사, 미래 인문학 등 4개 주제로 구성되며 AI 리터러시부터 고전 탐구까지 다양한 수업이 진행된다. 도시 브랜드와 명화를 다루며 교양의 깊이를 더하는 문화예술 강좌 등도 눈길을 끈다. 이외에도 AI 미디어 아트 실습, AI 시대 부모 코칭 대화법도 함께 마련됐다.2학기 교육과정은 1차(9월 1일~10월 16일)·2차(10월 20일~11월 27일)로 나눠 주 1회 운영된다. 수강료는 5회차 과정 기준 1만원이며 그보다 짧은 과정은 전액 무료다. 수강 신청은 1차﻿ 8월 11일, 2차는 10월 6일부터 선착순으로 진행된다.한용진 서울시평생교육진흥원장은 “AI 시대 스스로 생각하고 질문하는 힘이 중요해졌다”며 “서울시민대학의 다양한 강좌와 함께 깊이 있는 지식을 쌓고 삶의 통찰을 얻으시기를 기대한다”고 말했다.