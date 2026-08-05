고령 취업자 첫 1000만명 돌파… “73세까지 일하고파”

일하는 이유 53% “생활비 때문”

이미지 확대 일하는 55세∼79세 고령자가 관련 통계 작성 이후 처음으로 1천만명을 돌파한 것으로 나타난 5일 서울 마포구 서울서부고용복지플러스센터를 찾은 구직자들이 서류 접수 등을 하고 있다. 2026.8.5

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 일하는 55세∼79세 고령자가 관련 통계 작성 이후 처음으로 1천만명을 돌파한 것으로 나타난 5일 서울 마포구 서울서부고용복지플러스센터를 찾은 구직자들이 서류 접수 등을 하고 있다. 2026.8.5

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세줄 요약 55~79세 고령 취업자가 처음 1000만명을 돌파했고, 고령층 10명 중 7명은 평균 73.6세까지 일하길 원했다. 생활비 보탬이 가장 큰 이유였고, 연금은 늘었지만 최저 생계비에는 못 미쳤다. 고령 취업자 1000만명 첫 돌파

73.6세까지 근로 희망 비중 확대

생활비 보탬이 근로 이유 1위

2026-08-06 12면

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55~79세 고령 취업자 수가 올해 처음 1000만명을 돌파했다. 고령인구 10명 중 7명은 적어도 73세까지 일하기를 희망했다. 실버 세대가 일하는 가장 큰 목적은 ‘생활비 보탬’이었다.국가데이터처가 5일 발표한 ‘5월 경제활동인구조사 고령층 부가조사’에 따르면 55~79세 고령층 인구는 1701만 7000명으로 1년 전보다 57만명 늘었다. 이 중 경제활동인구(취업자+실업자)는 1036만 2000명으로 같은 기간 35만명 증가했다. 다시 취업자만 추리면 1012만 5000명으로 전년 대비 34만 5000명 증가했다. 고령 취업자가 1000만명을 넘어선 건 2005년 관련 통계 작성 이래 처음이다. 고령화 추세 속 고령층 노동시장의 규모가 계속 확장되고 있다는 의미다. 고령층 경제활동 참가율은 60.9%, 고용률은 59.5%로, 각각 역대 최고치를 기록한 지난해와 같았다.고령층이 늘면서 자신의 일터를 ‘평생직장’으로 여기고 오래 다니는 경향이 확인됐다. 취업 경험자 중 가장 오래 일한 일자리에서 지금도 일하는 비중은 30.5%로 지난해보다 0.4% 포인트 상승했다. 가장 오래 근무한 일자리의 평균 근속 기간은 17년 7.1개월로 지난해보다 0.5개월 길어졌다.일자리를 그만둔 이유는 사업 부진·조업 중단·휴·폐업이 24.9%로 가장 많았고, 건강 악화(22.1%), 가족 돌봄(15.2%), 정년퇴직(13.2%) 등이 뒤를 이었다.앞으로 계속 일하기를 원하는 고령자는 1178만 2000명(69.2%)으로 1년 새 36만 1000명 늘었다. 희망하는 근로 연령은 전년 대비 0.2세 늘어난 평균 73.6세로 2011년 관련 통계 작성 이래 가장 높았다.근로 희망 사유로는 ‘생활비에 보태려고’(53.4%)가 가장 많이 꼽혔다. 2022년 이후 내림세가 이어져 2005년 통계 작성 이후 가장 낮은 수치지만 여전히 과반을 기록했다. 한편 ‘일하는 즐거움’(36.7%)은 전년 대비 0.6% 포인트 늘었다. 2021년 이후 5년 연속 상승세다.월평균 연금 수령액은 88만원으로 지난해보다 2.1% 증가했다. 하지만 1인 가구 최저 생계비 154만원에는 미치지 못했다. 성별로는 남성의 연금액이 113만원으로 61만원의 여성보다 2배 가까이 더 많았다.