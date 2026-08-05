[포토] 양산 대신 캐리어

세줄 요약
- 전국 대부분 지역 무더위·열대야 지속
- 수도권·전라권 폭염중대경보, 체감 38도 안팎
- 제주도 정오까지 비, 5∼20㎜ 예상
목요일인 6일은 전국 대부분 지역에 무더위와 열대야가 이어지겠다.
당분간 전국 곳곳의 최고 체감온도가 35도 안팎으로 올라 무덥겠다.
특히 폭염중대경보가 발표된 수도권과 일부 전라권은 최고기온이 39도(최고 체감온도가 38도) 이상으로 오르겠으니 건강관리에 유의해야겠다.
제주도는 정오까지 비가 내리는 곳이 있겠다.
예상 강수량은 제주도 5∼20㎜다.
아침 최저기온은 21∼27도, 낮 최고기온은 30∼38도로 예보됐다.
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