종합특검 “용산 대통령실에 김건희 집무실 진술 확보”…변호인단은 반박

대통령경호처 관계자 진술 확보

김 여사 측 “2024년에 소규모 설치”

이미지 확대 도이치모터스 주가조작 혐의와 통일교 금품수수 의혹 등으로 구속기소 된 김건희 여사가 지난해 9월 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 첫 재판에 출석해 눈을 감고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 도이치모터스 주가조작 혐의와 통일교 금품수수 의혹 등으로 구속기소 된 김건희 여사가 지난해 9월 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 첫 재판에 출석해 눈을 감고 있다. 연합뉴스

세줄 요약 종합특검이 윤석열 정부 초기 용산 대통령실에 김건희 여사 집무실을 설치했다는 경호처 관계자 진술을 확보한 것으로 전해졌다. 특검은 방탄 시설과 예산 집행, 김 여사의 회의 소집 관여 여부를 살피고 있다. 변호인단은 영부인 전용 공간이 없었다며 반박했다. 특검, 용산 대통령실 김건희 집무실 진술 확보

방탄 시설·10억원 예산 집행 여부도 수사

김 여사 측, 영부인 전용 공간 없었다며 반박

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2차 종합특검(특별검사 권창영)이 윤석열 정부 당시 대통령실에 김건희 여사를 위한 집무실이 있었다는 대통령경호처 관계자의 진술을 확보했다.5일 법조계에 따르면 특검은 최근 경호처 관계자로부터 “윤석열 정권 초기부터 용산 대통령실에 영부인을 위한 집무실을 설치했다”는 취지의 진술을 확보한 것으로 전해졌다. 김 여사의 집무실은 대통령실 한 층 절반에 달하는 크기였고 유리창 등 방탄 시설을 설치하는 데 10억원의 예산이 쓰였다고 한다.윤 전 대통령이 대선 후보 때였던 2021년 말 허위경력 의혹 등 각종 논란의 중심에 섰던 김 여사는 “남편이 대통령이 돼도 아내 역할에만 충실하겠다”고 말했다. 윤석열 정부는 출범 직후 김 여사를 둘러싼 잡음을 없애겠다는 취지로 대통령 배우자를 공식 보좌하는 제2부속실을 폐지한 바 있다.특검은 김 여사가 2022년 9월 경호처 실무진을 소집해 “용산 1층 로비가 웅장했으면 좋겠다”며 공사 예산을 확보할 수 있는지 물었다는 진술도 확보한 것으로 전해졌다. 김 여사는 회의 당시 반려견 골든 리트리버를 데리고 온 것으로 알려졌다.특검은 김 여사가 대통령실에 대해 회의를 소집하고 예산 문제에 직접 관여한 것을 문제로 보고 있다.이에 대해 김 여사 측은 “사실과 다르다”며 즉각 반박에 나섰다. 변호인단은 이날 입장문을 통해 “과거 청와대에는 영부인을 위한 집무실이 존재했으나 윤석열 정부 초기에는 영부인을 위한 집무 공간이 존재하지 않았다”며 “2024년 하반기 제2부속실 설치를 발표하면서 빈 곳에 제2부속실과 영부인 집무실을 소규모로 설치한 사실은 있다”고 반박했다.