해병대 부사관 총기 사망 본격 수사…“외부 침입 흔적은 없어”

세줄 요약 해병대 1사단 부사관 총기 사망 사건을 두고 국방부와 해병대, 경찰이 합동 수사에 들어간다. 사망 경위와 동기, 총기·실탄 반출 경위를 확인하고, CCTV와 출입 일지, 스마트폰 포렌식까지 살펴본다. 현장 감식과 부검 결과 외부 침입 흔적은 없었다. 해병대 부사관 총기 사망 사건 합동 수사 착수

외부 침입 흔적 없어, 총상 사망으로 확인

총기·실탄 반출 경위와 관리 절차 집중 점검

이미지 확대 해병대 자료사진. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 해병대 자료사진. 연합뉴스

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해병대 1사단 부사관 총기 사망 사고와 관련해 군과 경찰이 정확한 사고 경위 규명에 착수했다.5일 해병대 등에 따르면 국방부와 해병대, 경북경찰청은 부사관 A씨의 사망 경위를 비롯해 사망 동기, 총기와 실탄 반출 경위 등을 수사하고 있다. 수사 당국은 총기와 실탄 관리 절차가 적절했는지 등에 대해서도 들여다보고 있다.또 폐쇄회로(CC)TV를 분석하고, 무기고 및 탄약고 출입 일지를 확인하는 한편 현장에서 발견된 스마트폰 포렌식 등을 진행하고 있다. 정확한 사고 경위를 파악하기 위해 주변인 조사도 진행하고 있다.경찰은 지난 3~4일 합동 감식을 벌였고 4일에는 유가족이 입회한 가운데 부검을 진행했다. 현장 감식과 부검 결과 사고 현장에 외부인의 출입 흔적은 없었던 것으로 전해졌다. 이에 군 당국은 위력에 의한 손상 없이 총상에 의해 사망한 것으로 확인됐다고 밝혔다.해병대는 이번 사고를 계기로 총기·탄약 관리 시스템 전반을 재점검한다. 해병대는 6일까지 포항병원에서 사단장(葬)으로 장례를 치른다.앞서 지난 3일 오전 경북 포항에 있는 해병대 영외 간부 숙소에서 A씨가 총기 사고로 숨진 채 발견됐다.해병대 관계자는 “이번 사고를 엄중하게 받아들이며 법과 규정에 따라 철저히 조사하고, 결과에 따라 부대 관리 및 총기·탄약 관리 시스템을 재점검해 이런 사고가 발생하지 않도록 대책을 강구하겠다”고 했다.