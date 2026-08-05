도심 속 ‘오아시스’, 실내 정원 조성 확대

대전시 중앙로지하상가·한밭도서관에 설치

대전시가 이용객이 많은 중앙로지하상가에 조성한 실내 정원. 대전시 제공 닫기 이미지 확대 보기 대전시가 이용객이 많은 중앙로지하상가에 조성한 실내 정원. 대전시 제공

세줄 요약 대전시가 극한 더위 속 시민 휴식 공간을 늘리기 위해 중앙로지하상가와 한밭도서관에 실내 정원을 조성해 개방했다. IoT 기술로 물주기와 생장, 조명을 자동 관리하고, 지하상가와 도서관을 녹색 쉼터로 바꿨다. 중앙로지하상가·한밭도서관 실내 정원 개방

IoT로 물주기·생장·조명 자동 관리

도심 속 힐링 쉼터, 시민 반응 호응

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‘극한 더위’가 이어지는 가운데 도심 속 녹색 공간이 확충됐다.대전시는 5일 업무 스트레스 등 일상에 지친 현대인의 힐링 쉼터로 중앙로지하상가와 한밭도서관에 실내 정원을 조성해 개방한다고 밝혔다. 실내 정원은 사물인터넷(IoT) 기술을 적용해 물주기와 생장 조절, 조명 등을 자동으로 제어해 식물을 관리하는 방식이다. 도심의 작은 유휴 공간에 조성할 수 있어 다양하게 활용하고 있다.환기가 어렵고 공기 질 관리가 중요한 중앙로지하상가에는 공기 정화에 도움이 되는 식물로 기둥을 감싼 입체형 실내 정원을 조성했다. 지하 공간이 녹색 공간으로 바뀌어 상인과 방문객의 호응을 얻고 있다.시민과 학생이 많이 찾는 한밭도서관 4층 벽면에는 식물로 채운 실내 정원이 만들어졌다. 독서와 학습이 이뤄지는 공간에서 식물을 보며 마음의 안정을 느낄 수 있는 생활 속 정원으로 설계했다.홍태관 대전시 산림녹지정책과장은 “정원은 단순히 쉬는 공간을 넘어 일상에 자연을 더하는 삶의 반려 공간”이라며 “시민이 즐겨 찾는 장소 발굴과 이용자 특성을 반영한 실내 정원을 조성해 도심 속 ‘오아시스’로 활용될 수 있게 하겠다”고 밝혔다.