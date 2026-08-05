파주 지방의원들 “의료폐기물 소각장 절대 불가”

“사업 백지화 위해 여·야 떠나 적극 공조”
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파주시의회 지은영·손형배 의원 등이 마을 가까운 곳에 의료폐기물 소각장 건립이 추진중인 적성면 마지2리를 4일 방문에 주민들 의견을 듣고 있다.[마지2리 제공]
김순현 경기도의원을 비롯해 북파주를 지역구로 둔 여·야 지방의원들이 적성면에 추진 중인 의료폐기물 소각장 건립 계획에 잇따라 반대 입장을 밝히며 공동 대응에 나섰다.
5일 파주 적성면 주민들에 따르면 지난 3일 경기도의회 김순현 의원이 마을을 방문한 데 이어 4일은 파주시의회 지은영 의원과 손형배 의원이 마지2리를 찾아 주민들과 간담회를 갖고 의료폐기물 소각장이 마을 인접한 곳에 건립되는 것에 대한 우려를 청취했다.
김 의원 등은 간담회에서 주민들의 생존권과 건강권을 위협할 수 있는 의료폐기물 소각장 건립에 반대한다는 뜻을 분명히 하고, 사업 백지화를 위해 여·야를 떠나 적극 공조하겠다는 입장을 밝혔다.
김 의원은 “주민들의 생존권과 건강권을 위협하는 의료폐기물 소각장이 마을 가까운 곳에 발도 붙이지 못하도록 반드시 막아내겠다”며 “사업이 철회될 때까지 주민들과 함께 대응하겠다”고 말했다. 지역 정치권이 잇따라 반대 입장을 밝히면서 파주시의회 차원의 공동 성명이나 공동 대응이 이어질 전망이다.
앞서 마지2리 주민들은 최근 마을 500m 쯤 거리에 의료폐기물 소각장 건립 계획이 알려진 이후 주민 건강권과 학습권 침해를 우려하며 사업 철회를 요구해왔다. 유희자 마지2리 이장은 “여·야 의원들이 직접 마을을 찾아 주민들의 목소리를 듣고 함께 싸우겠다는 뜻을 밝힌 것은 큰 힘이 된다”면서도 “주민들은 사업이 완전히 백지화될 때까지 긴장의 끈을 놓지 않고 끝까지 대응해 나갈 것”이라고 말했다.
임만균 서울시의회 의장, ‘서울학생필하모닉 오케스트라 여름연주회’ 참석
서울시의회 임만균 의장은 4일 오후 서울시교육청에서 개최된 ‘2026 서울학생필하모닉 오케스트라 여름연주회’에 참석했다. 이 자리에서 80여 명의 학생 단원들을 격려하는 한편, 새로 문을 연 청사인 ‘서울교육마루’의 개관을 진심으로 축하했다. 이날 연주회는 지난 4월 문을 연 시교육청 신청사 ‘서울교육마루’의 개관을 기념하기 위해 마련됐다. 본행사에 앞서 임 의장은 스마트워크센터와 열린교육감실, 대강당, 아트리움 등 청사 내 주요 시설을 꼼꼼히 둘러보았다. 임 의장은 “서로 다른 악기가 부딪히고 엇갈리는 시간을 견뎌낸 뒤에야 완성되는 오케스트라처럼 ‘서울교육’이 지향하는 목표도 다르지 않다”며 “학생들이 마음껏 꿈꾸고 재능을 펼쳐나갈 수 있도록 서울시의회가 더 많은 기회와 희망의 무대를 만들어 줄 것을 약속할 것”이라고 말했다.
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한편 ㈜한국메디환경은 적성면 마지리 산67 일대에 하루 48t 처리 규모의 의료폐기물 중간처분(소각) 시설 건립을 추진하고 있으며,현재 한강유역환경청이 사업계획의 적정성을 검토하고 있다.
세줄 요약
- 파주 북부 지방의원들 소각장 반대 표명
- 주민 간담회서 생존권·건강권 우려 청취
- 여야 공조로 사업 백지화 대응 예고
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