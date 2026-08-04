배재고 ‘스벅’ 선창 야구부 2명 중징계

학생위, 따라한 10여명도 징계
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
서울 강동구 배재고등학교의 모습.
뉴시스
뉴시스
광주제일고 야구부를 향해 “스타벅스 가야지” 등의 구호를 외치며 5·18 민주화 운동을 비하하는 응원을 벌인 서울 배재고 야구부 학생 2명이 중징계를 받았다.
4일 교육계에 따르면 배재고는 최근 학생생활위원회를 열고 광주제일고 야구부 학생들을 향해 지역 비하성 구호를 선창한 학생 2명에 대해 중징계를 내렸다. 구호를 따라 외친 학생들에게도 징계가 내려진 것으로 전해졌다.
배재고는 사건이 불거진 뒤 수석코치(감독)를 포함한 야구부 코치 4명에게 직무정지 조치를 했다. 현재는 수석코치만 직무정지 상태다.
서울시교육청 관계자는 “학교 내에서 학생들에 대한 징계와 교육이 이뤄진 것으로 보고받았다”며 “학생 개인이 특정될 우려가 있어 구체적인 징계 결과를 확인해 알려주기는 어렵다”고 말했다.
이들은 지난 6월 29일 서울 목동구장에서 열린 제81회 청룡기 전국고교야구선수권대회 겸 주말리그 왕중왕전에서 상대 팀인 광주제일고를 향해 “가야지, 가야지, 스타벅스 가야지”와 “탱크데이”라고 외치면서 스타벅스의 ‘5·18 탱크데이’ 이벤트 논란을 연상케 했다는 비판을 받았다.
대한야구소프트볼협회 스포츠공정위원회는 지난달 1일 배재고에 전국대회 6개월 출전 정지 징계를 부여했다.
임만균 서울시의회 의장, ‘서울학생필하모닉 오케스트라 여름연주회’ 참석
서울시의회 임만균 의장은 4일 오후 서울시교육청에서 개최된 ‘2026 서울학생필하모닉 오케스트라 여름연주회’에 참석했다. 이 자리에서 80여 명의 학생 단원들을 격려하는 한편, 새로 문을 연 청사인 ‘서울교육마루’의 개관을 진심으로 축하했다. 이날 연주회는 지난 4월 문을 연 시교육청 신청사 ‘서울교육마루’의 개관을 기념하기 위해 마련됐다. 본행사에 앞서 임 의장은 스마트워크센터와 열린교육감실, 대강당, 아트리움 등 청사 내 주요 시설을 꼼꼼히 둘러보았다. 임 의장은 “서로 다른 악기가 부딪히고 엇갈리는 시간을 견뎌낸 뒤에야 완성되는 오케스트라처럼 ‘서울교육’이 지향하는 목표도 다르지 않다”며 “학생들이 마음껏 꿈꾸고 재능을 펼쳐나갈 수 있도록 서울시의회가 더 많은 기회와 희망의 무대를 만들어 줄 것을 약속할 것”이라고 말했다.
서울시의회 바로가기
그러나 대한체육회 스포츠공정위는 지난달 20일 징계를 재심의한 끝에 배재고 학생들의 사과와 광주제일고의 선처 호소를 고려해 1개월 출전 정지로 징계를 경감했다.
세줄 요약
- 배재고 야구부, 5·18 비하 구호 논란
- 학생 2명 중징계, 동조 학생도 징계
- 코치 직무정지·대회 출전정지 경감
2026-08-05 10면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
[ 내안의 AI 본성 분석 :
UNMASK ]
"기사를 읽는 동안 깨어난 당신의 숨겨진 페르소나를 AI가 스캔합니다."
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
배재고 학생들이 5·18 비하 응원을 한 장소는?