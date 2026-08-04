경북 포항남부서, 112 신고 대응 체계 능력 인정…“신속한 상황관리”

이미지 확대 경북경찰청이 실시한 평가에서 112 기능 1등으로 선정된 포항남부경찰서 직원들. 포항남부서 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북경찰청이 실시한 평가에서 112 기능 1등으로 선정된 포항남부경찰서 직원들. 포항남부서 제공

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경북 포항남부경찰서가 신고 접수 및 현장 대응 등 신속한 상황 관리 능력을 인정받았다.포항남부서는 경북경찰청이 실시한 2026년 상반기 기능별 평가에서 112 기능 1등 경찰서로 선정되는 영예를 안았다고 4일 밝혔다. 또한 112신고포상금 제도 활성화 평가에서도 1위를 차지하며 2관왕을 달성했다.평가는 신고 접수부터 현장 대응까지 112 운영 전반의 상황 관리 능력을 중심으로 시행됐다. 적극적인 112 신고포상금 제도 홍보와 운용을 통해 주민 참여 치안 활성화와 바른 신고 정착 활동에 기여한 점도 높은 평가를 받았다.정홍선 서장은 “뜻깊은 성과를 거둘 수 있도록 함께 노력해 준 모든 직원들에게 감사드린다”며 “앞으로도 신속한 상황 관리와 현장 중심의 대응을 통해 시민이 안심할 수 있는 치안 환경을 조성하겠다”고 말했다.