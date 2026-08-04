갓 뽑은 생맥주 한잔에 더위 싹…홍천강 맥주축제 내일 개막

세줄 요약
- 홍천강 별빛 음악 맥주축제 5~9일 개최
- 전야제 생맥주 무제한과 축하공연 진행
- 가요제 결선·드론쇼·가수 공연 마련
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강원 홍천강 별빛 음악 맥주축제가 5~9일 열린다. 사진은 지난해 축제 프로그램 중 하나인 드론 라이트쇼 모습. 홍천군 제공
강원 홍천강 별빛 음악 맥주축제가 오는 5일부터 9일까지 토리숲 등에서 개최된다.
5일 꽃뫼공원 대로변에서 열리는 전야제는 맥주 빨리 마시기 대회와 축하공연으로 꾸며진다. 전야제에서 LED 다회용컵(5000원)을 구매하면 하이트진로 강원공장에서 갓 생산된 생맥주를 무제한으로 마실 수 있다.
본행사는 6~9일 토리숲에서 진행된다. 전국 별빛 가요제 결선과 월드 웻 댄스 대회가 치러지고, 드론 라이트쇼도 펼쳐진다. 라이트쇼에서는 1500대의 드론이 홍천의 밤하늘을 아름답게 수놓는다.
축제 기간 이어지는 공연에서는 가수 임창정과 효린, 크랙시, 딴따라 패밀리 등을 만날 수 있다. 관광객 편의를 위해 토리숲에서 강변 둔치주차장을 오가는 셔틀버스가 10분 간격으로 운행된다.
신영재 홍천군수는 “올해 10주년을 맞아 프로그램이 한층 풍성해진 축제를 찾아 잊지 못할 여름밤의 추억을 만드시길 바란다”고 말했다.
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