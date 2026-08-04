부산교육청, 연중 상시 1:1 대입상담 체계 가동…“공교육 진학지원 강화”

세줄 요약 부산시교육청이 학생부 상업적 이용 제한에 대응해 연중 상시 1:1 맞춤형 대입상담 체계를 구축한다. 부산진학지원단과 대입지원관이 찾아가는 상담교실, 상담실, 야간 프로그램, 온라인 상담을 운영해 학생과 학부모의 불안을 덜고 공교육 진학지원을 강화한다. 연중 상시 1:1 대입상담 체계 구축

찾아가는 상담교실·상담실·야간 상담 운영

수시·정시 집중상담으로 사각지대 해소

이미지 확대 부산시교육청 전경. 부산시교육청 제공 닫기 이미지 확대 보기 부산시교육청 전경. 부산시교육청 제공

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학생부의 상업적 이용이 제한되면서 부산시교육청이 학생, 학부모가 공교육 영역에서 신뢰할 수 있는 대입 정보를 얻도록 지원체계를 강화한다.부산시교육청은 연중 상시 일대일 맞춤형 대입상담 지원체제를 구축해 운영한다고 4일 밝혔다.최근 학교생활기록부의 상업적 이용을 제한하는 초중등교육법 개정안이 시행됨에 따라 공교육 영역에서 진학지원 체계를 강화해 학생과 학부모의 불안을 해소하기 위해서다.시교육청은 이를 위해 부산진학지원단, 입학사정관 출신 대입지원관 등 현장 경험이 풍부한 전문 인력을 중심으로 찾아가는 대입상담교실, 대입지원관과 함께하는 대입상담실 등을 운영한다.찾아가는 대입상담교실은 학교별로 지정한 토요일 오전에 진행한다. 부산진학지원단 소속 전문위원이 학교에 방문해 학생 1인당 50분씩 일대일 맞춤형 상담을 제공한다. 상담을 희망하는 학생과 학부모, 교사도 함께 참여할 수 있다.대입지원관과 함께하는 대입상담실은 학부모를 대상으로 월~금요일 오전 10시부터 오후 4시 20분까지 하루 10회 진행한다. 주간에 방문하기 어려운 직장인 학부모와 학생을 위해 ‘대입길마중’도 매주 월~목요일 오후 7시부터 8시 50분까지 하루 5회 운영한다. 두 프로그램 모두 부산진로진학지원센터 홈페이지에서 온라인 사전 예약 후 이용할 수 있다.연중무휴로 온라인 상담 ‘e-대입 길마중’도 운영한다. 부산진로진학지원센터 홈페이지에 질문을 등록하면 답변하는 방식으로 시간과 장소 제약에서 벗어나 대입 정보를 얻을 수 있다.수험생의 고민이 가장 커지는 시기인 수시·정시모집 원서접수 시기는 집중상담 기간으로 정해 부산진학지원단의 일대일 대면 상담을 하루 30회 이상 진행한다. 이 역시 부산진로진학지원센터 누리집에서 사전 예약 후 이용할 수 있다.시교육청 관계자는 “사교육의 힘을 빌리지 않아도 신뢰할 수 있는 대입 정보를 공교육에서 얻고, 학생들이 적성과 진로에 맞는 대입 전략을 세울 수 있도록 지원하겠다. 상담 사각지대에 놓이는 학생이 단 한 명도 없도록 시간과 지원체계를 앞으로도 지속적으로 확충해 나가겠다”고 말했다.