부산시, 유기동물 입양 활성화…유기견 펫보험 무상 지원

세줄 요약 부산시가 2026년 유기동물 펫보험 지원사업을 추진해 유기견 입양 시민에게 1년간 보험 가입비를 무상 지원했다. 구군 보호센터와 입양센터에서 유기견을 입양하고 내장형 동물등록을 마친 시민이 대상이며, 질병·상해 치료비와 배상책임을 보장한다. 유기견 입양 시민에 펫보험 1년 무상 지원

구군 보호센터·입양센터 입양자 대상

질병·상해 치료비와 배상책임 보장

이미지 확대 유기견 펫보험 지원. 부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 유기견 펫보험 지원. 부산시 제공

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부산시는 유기견 입양 시민에게 1년간 펫보험 가입비를 지원하는 ‘2026년 유기동물 펫보험 지원사업’을 추진한다고 4일 밝혔다.지원 대상은 구군 동물보호센터 또는 유기동물 입양센터에서 유기견을 입양하고, 내장형 동물등록을 완료한 입양자다.대상 시설은 부산동물보호센터. 청조동물병원 등 구군 위탁동물보호센터 5곳과 부산시 반려동물 복지문화센터, 해운대구 유기동물 입양센터 등 유기동물 입양센터 2곳이며, 해당 센터를 통해 유기견을 입양한 경우 펫보험 가입을 신청할 수 있다.입양과 동시에 동물보호·입양센터에서 펫보험 가입을 신청할 수 있으며, 기존 입양자(2026년 1월 1일 이후 입양자)도 올해 신청할 수 있다.펫보험은 질병·상해 치료비와 반려견으로 인한 배상책임을 보장한다. 보험 지원 기간은 가입일부터 1년간이다.