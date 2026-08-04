‘양궁 전설’ 김수녕, 고려대 여자양궁부 초대 감독 선임

세줄 요약 한국 양궁의 전설 김수녕 전 대한양궁협회 이사가 모교 고려대 여자양궁부 초대 감독으로 부임했다. 고려대는 2027학년도 세종캠퍼스 정식 창단을 공식화하고, 9월 수시모집으로 첫 신입생 선수 3명을 선발할 예정이다. 전용 양궁장 신설 등 인프라 투자도 병행한다. 김수녕, 고려대 여자양궁부 초대 감독 부임

2027학년도 세종캠퍼스 정식 창단 공식화

전용 양궁장 신설과 신입생 3명 선발 계획

이미지 확대 사진 왼쪽부터 고려대 여자양궁부 김수녕 신임 감독, 고려대 김동원 총장. 고려대 제공 닫기 이미지 확대 보기 사진 왼쪽부터 고려대 여자양궁부 김수녕 신임 감독, 고려대 김동원 총장. 고려대 제공

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한국 양궁의 ‘전설’ 김수녕 전 대한양궁협회 이사가 모교인 고려대학교 여자양궁부 초대 사령탑으로 부임한다.고려대는 3일 본관 총장실에서 김수녕 감독 임명식을 열고, 오는 2027학년도 세종캠퍼스 여자양궁부 정식 창단을 공식화했다고 4일 밝혔다. 오는 9월 수시모집을 통해 첫 신입생 선수 3명을 선발할 예정이다.고려대는 세종캠퍼스 내 전용 양궁장을 신설하는 등 파격적인 인프라 투자에 나선다. 기존 여자축구, 빙상, 골프에 이어 양궁을 육성해 대학 체육의 경쟁력을 한층 높인다는 구상이다.고려대 체육교육학과 90학번인 김수녕 신임 감독은 올림픽에서만 금메달 4개를 포함해 총 6개의 메달을 거머쥔 한국 스포츠의 살아있는 역사다. 2011년에는 세계양궁연맹(WA)으로부터 ‘20세기 최고의 여자 양궁선수’로 꼽혔다.김 감독은 “모교에서 지도자의 길을 걷게 되어 뜻깊다”며 “올림픽 무대 경험을 살려 기술과 멘탈을 아우르는 맞춤형 지도(체육)로 훌륭한 선수를 길러내겠다”고 포부를 밝혔다.김동원 총장은 “세계적인 스포츠 인재를 양성할 수 있도록 아낌없는 지원을 이어갈 것”이라고 강조했다.