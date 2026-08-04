“고3 되자 담배 경험 34배”…20명 중 1명은 ‘현재 흡연’

세줄 요약 질병관리청 조사에서 초등 6학년이던 학생들을 고3까지 추적한 결과, 담배 경험은 34배, 현재 흡연은 5.3%로 늘었다. 음주 경험도 43.2%로 증가했고, 아침 결식과 운동 부족은 심해졌다. 초6→고3 추적, 흡연·음주 급증 확인

현재 흡연 5.3%, 음주 경험 43.2%로 상승

아침 결식·운동 부족 등 건강습관 악화

이미지 확대 청소년들로부터 담배를 압수하고 있는 경찰관. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 청소년들로부터 담배를 압수하고 있는 경찰관. 서울신문DB

이미지 확대 학생들로부터 압수한 담배와 라이터. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 학생들로부터 압수한 담배와 라이터. 서울신문DB

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초등학교 6학년 학생들을 고등학교 3학년이 될 때까지 추적한 결과, 학년이 올라갈수록 흡연과 음주는 늘고 아침 식사와 운동 등 건강한 생활 습관은 줄어든 것으로 나타났다.질병관리청은 3일 이 같은 내용의 ‘제7차 연도(2025년) 청소년건강패널조사’ 결과를 발표했다.이번 조사는 2019년 당시 전국 초등학교 6학년이던 학생 5051명을 대상으로 시작됐다. 이 가운데 7년간 빠짐없이 조사에 참여한 3756명의 건강 상태와 생활 습관 변화를 분석했다.가장 큰 변화는 담배 사용이었다. 한 번이라도 담배 제품을 사용해 본 학생은 초등학교 6학년 때 0.35%에 불과했지만 고등학교 3학년이 되자 11.93%로 약 34배 늘었다. 남학생은 16.02%, 여학생은 7.64%였다.최근 30일 동안 하루 이상 담배 제품을 사용한 ‘현재 흡연자’도 초등학교 6학년 0.01%에서 고등학교 3학년 5.30%로 증가했다. 고3 학생 20명 가운데 1명꼴로 현재 담배를 사용하고 있다는 의미다. 남학생은 7.49%, 여학생은 3.00%였다.고3의 담배 제품별 현재 사용률은 일반 담배가 4.41%로 가장 높았다. 액상형 전자담배가 3.61%, 궐련형 전자담배가 1.59%로 뒤를 이었다.전자담배가 일반 담배를 대신하기보다 여러 제품을 함께 사용하는 방식으로 확산하고 있다는 점도 확인됐다. 일반 담배 흡연자 가운데 일반 담배만 피우는 비율은 32.6%였다. 일반 담배와 액상형 전자담배를 함께 사용하는 비율은 32.8%, 일반 담배·액상형·궐련형 전자담배를 모두 사용하는 비율은 29.3%에 달했다.액상형 전자담배 사용자도 단독 사용은 22.8%에 그쳤다. 나머지 약 77%는 일반 담배나 궐련형 전자담배를 함께 사용하고 있었다.음주 경험도 학년이 올라가면서 크게 늘었다. 한 잔 이상 술을 마셔 본 비율은 초등학교 6학년 7.5%에서 고등학교 3학년 43.2%로 높아졌다. 고3 학생 10명 가운데 4명 이상이 술 한 잔을 마셔 본 셈이다.현재 음주율은 같은 기간 0.7%에서 11.2%로 16배 증가했다. 특히 술을 처음 접한 학생이 가장 많이 늘어난 시기는 고등학교 2학년에서 3학년으로 올라갈 때였다.반대로 건강한 생활 습관은 뒷걸음질 쳤다. 일주일에 5일 이상 아침을 거르는 학생은 초등학교 6학년 17.9%에서 고등학교 3학년 32.8%로 늘었다. 고3 학생 3명 중 1명이 평일 대부분 아침을 먹지 않는 셈이다.하루 60분 이상 신체 활동을 일주일에 5일 이상 실천하는 비율은 29.8%에서 11.4%로 떨어졌다. 여학생은 5.8%에 그쳐 운동 부족이 더욱 두드러졌다.과일과 채소, 우유·유제품을 먹는 비율은 절반 이하로 감소한 반면 단맛 음료와 패스트푸드를 자주 먹는 비율은 늘었다.정신 건강과 스마트폰 사용에서는 성별 차이가 나타났다. 중등도 이상의 범불안장애를 경험한 고3 여학생은 11.4%로 남학생 5.3%의 두 배를 넘었다. 스마트폰 과의존 경험률도 여학생이 35.2%로 남학생 28.8%보다 높았다.임승관 질병관리청장은 “학년이 올라갈수록 흡연과 음주, 식생활, 신체 활동 등 청소년의 건강 행태가 전반적으로 악화하고 있음을 보여주는 보건학적 경고등”이라며 “청소년 건강을 개인의 문제가 아닌 가정과 학교, 사회가 함께 해결해야 할 과제로 인식해야 한다”고 말했다.