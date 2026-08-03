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7분 만에 주르륵… 전국이 녹아내린 ‘40도 극한 폭염’
전국 대부분 지역의 최고기온이 37도 안팎까지 오른 3일 서울 중구 서울광장에서 손에 쥔 아이스크림이 7분 만에 형체를 알아보기 어려울 정도로 완전히 녹아내리고 있다. 이날 폭염중대경보가 발령된 대구에선 1942년 이후 84년 만에 최고기온이 40도를 넘었다.
이지훈 기자
이지훈 기자
전국 대부분 지역의 최고기온이 37도 안팎까지 오른 3일 서울 중구 서울광장에서 손에 쥔 아이스크림이 7분 만에 형체를 알아보기 어려울 정도로 완전히 녹아내리고 있다. 이날 폭염중대경보가 발령된 대구에선 1942년 이후 84년 만에 최고기온이 40도를 넘었다.
2026-08-04 12면
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대구의 최고기온이 40도를 넘은 것은 몇 년 만인가?