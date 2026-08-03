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7분 만에 주르륵… 전국이 녹아내린 ‘40도 극한 폭염’

전국 대부분 지역의 최고기온이 37도 안팎까지 오른 3일 서울 중구 서울광장에서 손에 쥔 아이스크림이 7분 만에 형체를 알아보기 어려울 정도로 완전히 녹아내리고 있다. 이날 폭염중대경보가 발령된 대구에선 1942년 이후 84년 만에 최고기온이 40도를 넘었다.

이지훈 기자