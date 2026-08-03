7분 만에 주르륵… 전국이 녹아내린 ‘40도 극한 폭염’

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

7분 만에 주르륵… 전국이 녹아내린 ‘40도 극한 폭염’

이지훈 기자
이지훈 기자
입력 2026-08-03 18:10
수정 2026-08-03 18:10
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
7분 만에 주르륵… 전국이 녹아내린 ‘40도 극한 폭염’
7분 만에 주르륵… 전국이 녹아내린 ‘40도 극한 폭염’ 전국 대부분 지역의 최고기온이 37도 안팎까지 오른 3일 서울 중구 서울광장에서 손에 쥔 아이스크림이 7분 만에 형체를 알아보기 어려울 정도로 완전히 녹아내리고 있다. 이날 폭염중대경보가 발령된 대구에선 1942년 이후 84년 만에 최고기온이 40도를 넘었다.
이지훈 기자


전국 대부분 지역의 최고기온이 37도 안팎까지 오른 3일 서울 중구 서울광장에서 손에 쥔 아이스크림이 7분 만에 형체를 알아보기 어려울 정도로 완전히 녹아내리고 있다. 이날 폭염중대경보가 발령된 대구에선 1942년 이후 84년 만에 최고기온이 40도를 넘었다.

이지훈 기자
2026-08-04 12면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
대구의 최고기온이 40도를 넘은 것은 몇 년 만인가?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로