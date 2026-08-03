‘극한 폭염’, 조달청 공공 건설 현장 ‘긴급 안전 점검’

직접 시공 사업장 29개 대상 폭염 안전 수칙 확인

이미지 확대 백승보(사진 가운데) 조달청장이 지난달 23일 지난달 23일 킨텍스 제3전시장 건립공사 현장을 방문해 폭염 대비 안전 점검을 실시했다. 조달청 제공 닫기 이미지 확대 보기 백승보(사진 가운데) 조달청장이 지난달 23일 지난달 23일 킨텍스 제3전시장 건립공사 현장을 방문해 폭염 대비 안전 점검을 실시했다. 조달청 제공

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연일 ‘극한 폭염’이 이어지는 가운데 공공 건설 현장에 대해 ‘안전 5대 기본 수칙’ 이행 여부를 밀착 점검한다.조달청은 3일 폭염으로 인한 건설근로자의 온열질환 사고 위험이 급증함에 따라 직접 시공 관리 중인 29개 건설 현장을 대상으로 ‘긴급 안전 점검’을 실시한다고 밝혔다. 지난 6월 우기와 폭염 취약 요인 사전점검에 이은 특별 조치로, 근로자가 작업 중 상시 수분 섭취가 가능한 냉수와 보충용 염분의 비치 상태, 휴게공간 설치 및 냉방 장치의 정상 가동 여부를 확인할 방침이다. 또 폭염주의보와 경보 등 단계별 휴식 시간과 옥외작업 단축 및 중지 준수 여부, 근로자 보냉장구 지급 상태를 확인하고, 온열질환자 발생 시 즉시 대응할 수 있는 응급조치 및 119 신고 체계 등 비상 연락망 가동상태도 점검한다.폭염으로 인해 공사가 중지되면 시공사 부담을 고려해 계약 기간 연장과 계약 금액 조정을 반영하는 등 근로자 안전을 강화한다는 방침이다.임병철 조달청 시설사업국장은 “여름철 안전 점검을 실시했지만 근로자의 생명과 건강을 보호하기 위한 특별 조치”라며 “폭염으로 인한 건설 현장 인명 피해를 예방하고 근로자가 안심하고 일할 수 있는 환경을 만드는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.