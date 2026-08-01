시민 앞에 선 부시장 후보들…지역 현안 해결 ‘약속’

전국 최초 시민 추천제…1일, 나주 켄텍에서 시민배심원단 심사

후보들, 800조원 반도체 프로젝트 성공·재정 확보 방안 등 제시

시민 갈등 조정·복지·청년 인구·시민주권 실현 위한 해법 경쟁

2일 시민 1013명 온라인 투표…2개 분야로 나눠 후보 3명 선정

이미지 확대 전남광주통합특별시의 정무직 부시장 2명을 선출하기 위한 ‘시민배심원단 심사’가 1일 한국에너지공과대학교 국제회의실에서 열렸다. 전남광주TV캡처 닫기 이미지 확대 보기 전남광주통합특별시의 정무직 부시장 2명을 선출하기 위한 ‘시민배심원단 심사’가 1일 한국에너지공과대학교 국제회의실에서 열렸다. 전남광주TV캡처

세줄 요약 전남광주통합특별시가 차관급 정무직 부시장 2명 선출을 위해 시민추천제와 시민배심원단 심사를 진행했다. 산업·일자리와 시민주권 분야 후보들은 반도체 클러스터 조성, 재정 확보, 갈등 조정, 성평등 정책 등 지역 현안 해결책을 제시했다. 2일 온라인 투표와 청문회를 거쳐 이달 중 최종 임명할 예정이다. 시민추천제 첫 부시장 후보 현장 심사 진행

반도체 클러스터·재정 확보 등 현안 해법 제시

시민주권·복지·성평등 정책 구상도 제안

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전남광주통합특별시 차관급 정무직 부시장 2명을 선출하기 위한 시민배심원단의 현장 심사가 1일 전남광주 한국에너지공과대학 국제회의실에서 열렸다.부시장 후보 선출을 위해 전국 최초로 ‘시민추천제’를 도입한 통합특별시는 이날 시민배심원단 심사를 열어 심사에 참여한 9명의 후보 검증에 나섰다.산업·일자리·경제·노동·첨단주력산업 분야에서는 김진명 서울과학기술대 초빙교수, 나명환 전남대 Al융합대학 학장, 백승주 전 아시아개발은행연구소 부소장, 최형식 전 담양군수 등 4명이 참여했다.후보들은 통합특별시 출범 이후 최대 현안으로 부상한 반도체 클러스터 조성, 재정 확보, 지역 갈등 해소 방안 등을 놓고 나름의 대책과 해법을 제시했다.백 전 부소장은 정부에 가장 먼저 건의할 정책으로 800조원 규모 반도체 생산기지 조성을 위한 인프라 지원을 꼽았다. 김 교수는 반도체 팹 성공 유치를 위한 예비타당성조사 면제와 신속한 사업 추진을 최우선 과제로 제시했다.나 대학장은 반도체 기업 유치 이후를 대비한 정주 여건 개선을 강조했다. 최 전 군수는 반도체 기업 유치에 앞서 군공항 이전, 용수 확보, 전력망 구축, 인허가 등을 주요 과제로 제시하고 지방행정 경험을 바탕으로 문제를 해결하겠다고 약속했다.뒤이어 진행된 시민주권·청년인구정책·인재육성·보건복지·양성평등 분야에서는 박향 전 보건복지부 공공보건정책관, 박현주 조선대 교수, 오미란 광주여성가족재단 대표, 윤난실 지방시대위원회 혁신자치전문위원장, 채은지 전 광주시의회 부의장이 도전장을 던졌다.채 전 부의장은 취임 100일 이내 부시장 직속 ‘시민 갈등 조정위원회’ 설치를 약속했다. 윤 위원장은 시민주권을 행정 운영 원리로 규정하고 시민주권 플랫폼 구축을 제안했다.오 대표는 ‘성평등 마을 인증제’ 실행을 약속하며 마을 단위 민주주의와 성평등 문화 확산을 강조했고, 박 교수는 생활 밀착형 시민 참여 확대를 위한 ‘시민주권 동아리’ 활성화를 내걸었다.박 전 정책관은 전남광주 지역별 보건복지 분야 서비스 격차 조사를 추진하겠다고 밝혔다.통합특별시는 이날 심사에 이어 2일에는 시민 1013명이 참여하는 온라인 투표를 통해 분야별 후보자 3명씩을 선정하게 된다. 이후 민형배 통합특별시장이 분야별 최종 후보자 1명씩을 지명, 시의회에 통보하면 인사청문회를 거쳐 이달 중 정부직 부시장 2명을 임명할 예정이다.