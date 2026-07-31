사회 [포토] ‘바닥 드러낸’ 보현산댐 상류 입력 2026-07-31 13:33 수정 2026-07-31 14:18 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/society/2026/07/31/20260731800004 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 전국적으로 폭염과 남부지방에 가뭄이 이어지는 가운데 31일 경북 영천시 보현산댐 상류의 바닥이 드러나 있다.국가가뭄정보포털에 따르면 전날 기준 보현산댐의 저수율은 16.4%다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 보현산댐의 현재 저수율은? 16.4% 31.4%