낭만이 머무는 충남, 8월의 ‘낮과 밤’

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낭만이 머무는 충남, 8월의 ‘낮과 밤’

이종익 기자
이종익 기자
입력 2026-08-01 09:00
수정 2026-08-01 09:00
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세줄 요약
  • 충남, 8월 야간관광·여름축제 여행지 소개
  • 보령·공주·홍성·논산·서천 낮과 밤 명소
  • 충남투어패스 등 관광 혜택도 함께 안내
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보령머드축제가 열리고 있는 대천해수욕장. 도 제공
보령머드축제가 열리고 있는 대천해수욕장. 도 제공


충남도가 여름 휴가철을 맞아 대표 축제와 여름 야간 관광 명소 등 가볼 만한 여행지 소개에 나섰다.

1일 도에 따르면 8월 ‘충남야(夜)행! 낭만이 머무는 충남의 8월’을 주제로 지역별로 낮과 밤이 어우러지는 다양한 행사가 진행된다.

◇청춘이 머무는 여름밤 ‘보령·공주’

보령은 해양 관광과 축제를 함께 즐길 수 있는 대한민국 대표 여름 관광지다.

섬 전체가 정원으로 조성된 죽도 상화원은 솔숲길과 전통 한옥이 어우러진 산책 명소다. 바다를 따라 걸으며 자연 속에서 휴식도 즐길 수 있다.

대천해수욕장은 동양 유일의 조개껍질 백사장으로, 짚트랙과 스카이바이크 등 다양한 해양 레저 활동이 가능하다. 다음 달 9일까지 보령머드축제가 열려 머드락페스타, 슈퍼콘서트 등 즐거움을 선사한다.

바닷길이 열리는 해변으로 유명한 무창포해수욕장은 야간 조명과 미디어 콘텐츠가 융합된 닭벼슬섬으로 이어지는 보행로가 색다른 경관을 보여준다.

공주는 백제 역사와 감성적인 문화, 야경을 함께 즐길 수 있는 여행지다.

1967호서극장은 옛 호서극장을 새로 단장한 복합문화공간으로, 미디어아트와 공연이 어우러진 문화예술 공간으로 운영된다.

1960∼1980년대 하숙 문화를 재현한 공주하숙마을은 당시 생활상을 살펴볼 수 있어 복고 감성의 여행지로 관심받고 있다.

생태하천 복원 이후 도심 속 문화 공간으로 자리 잡은 제민천은 산책로 주변 갤러리, 독립 서점, 한옥 카페 등이 있어 여유로운 시간을 보내기 좋다.

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충남 논산시 강경근대역사거리. 도 제공
충남 논산시 강경근대역사거리. 도 제공


◇시간을 걷는 야행 ‘홍성·논산’

홍성은 아름다운 서해 낙조와 자연, 역사·문화유산이 어우러진 여행지다.

남당항에서 배로 15분이면 갈 수 있는 죽도는 천수만의 자연환경을 간직한 섬이자 홍성군 유일의 유인도로 한적한 섬 풍경 속에서 여유로운 시간을 보낼 수 있다.

역사 여행지로 추천하는 홍주읍성에서는 조양문·홍주아문·안회당·여하정 등 조선시대 홍주목의 흔적을 간직한 문화유산과 함께 즐길 수 있다.

논산은 역사와 자연, 근대문화를 함께 만날 수 있는 여행지다.

충곡서원은 고즈넉한 서원 풍경과 여름철 배롱나무가 어우러지는 산책·휴식 명소다. 탑정호에서는 전국에서 가장 긴 출렁다리와 수변 산책로를 따라 호수 경관을 즐길 수 있다.

선샤인랜드는 드라마와 영화 촬영지로 유명한 복합문화공간으로, 근대 거리를 재현한 세트장과 1950스튜디오를 통해 과거의 분위기를 느껴볼 수 있다.

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충남 서천의 국내 최대 규모 맥문동 군락지. 도 제공
충남 서천의 국내 최대 규모 맥문동 군락지. 도 제공


◇보랏빛 물결, 여름의 쉼표 ‘서천’

서천은 생태 공간과 문화유산, 제철 먹거리를 함께 즐길 수 있는 여름 여행지다.

장항송림산림욕장은 100년 이상 된 해송 숲을 품은 산림휴양 공간으로 8월 맥문동이 숲길을 따라 피어나 보랏빛 풍경을 연출한다. 장항스카이워크에서는 서해와 금강하구를 조망할 수 있다.

8월 28∼30일 열리는 ‘장항 맥문동 꽃축제’에서는 국내 최대 규모의 맥문동 군락지를 배경으로 다양한 프로그램이 운영된다.

춘장대해수욕장은 넓은 백사장과 송림이 어우러진 서천 대표 해수욕장이다. 해양체험파크와 야간 경관조명까지 조성돼 낮과 밤 모두 다양한 즐길 거리를 선사한다.

도는 충남투어패스, 반값 관광택시, 공주·보령·서천·논산 지역사랑 철도여행, 디지털 관광주민증 등 관광 혜택을 운영하고 있다.

여행 전 충남관광 누리집(https://tour.chungnam.go.kr/prog/promotion/kor/sub07_02/list.do)을 확인하면 알뜰하게 여행을 즐길 수 있다.
홍성 이종익 기자
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