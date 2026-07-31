“조직개편, 시민편의 최우선”…전남광주특별시, 노사협의체 첫 회의

양 청사 의견·우려 공유…조직개편 기본원칙·향후 운영방안 협의

8월 4일 2차 회의서 개편안 공유…각 청사별 기능·정원 배치 논의

이미지 확대 전남광주통합특별시 무안청사와 광주청사, 동부청사(왼쪽부터). 닫기 이미지 확대 보기 전남광주통합특별시 무안청사와 광주청사, 동부청사(왼쪽부터).

세줄 요약 전남광주통합특별시가 광주청사에서 조직개편 관련 노사 공동 협의체 첫 회의를 열었다. 참석자들은 시민 편익을 최우선에 두고 종전 근무지 보장, 인사 불이익 방지, 청사별 기능과 정원 균형 검토에 공감했다. 협의체는 개편안 확정 때까지 주 2회 운영한다. 조직개편 노사 공동 협의체 첫 회의 개최

시민 편익 최우선, 근무지 보장 등 공감

개편안 확정까지 주 2회 협의체 운영

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전남광주통합특별시는 31일 광주청사에서 ‘조직개편 관련 노사 공동 협의체’ 첫 회의를 열고, 조직개편의 기본 원칙과 향후 운영방향 등을 논의했다.이날 회의에는 강종철 자치행정본부장, 윤창모 전략기획관, 박성일 전남공무원노조 위원장, 김영선 전남열린노조 위원장, 김정호 광주시노조 비대위원장 등 8명이 참석했다.회의 참석자들은 협의체 구성 취지와 회의 운영 방식 등을 논의하고 조직개편에 대한 양 청사 직원들의 의견과 우려 사항을 공유했다.참석자들은 ‘조직개편이 통합특별시의 미래와 시민 편익을 최우선으로 해야 한다’는 데 뜻을 모았다. 또 ▲특별법상 종전 근무지 보장 ▲인사상 불이익 방지 원칙 준수 ▲청사 간 기능과 정원에 대한 균형 있는 검토 등에 대해 공감했다.노사 공동 협의체 회의는 조직개편안이 확정될 때까지 주 2회 개최할 예정이다.다음 회의는 8월 4일 무안청사에서 열린다. 조직개편안을 공유하고 청사별 기능과 정원 배치, 청사 간 이동이 필요한 직원에 대한 인사·재정 지원 방안 등에 대해 구체적으로 논의할 예정이다.윤창모 전략기획관은 “노사 공동 협의체는 통합 이후 첫 조직개편을 노사가 함께 논의하는 실질적인 소통 창구”라며 “법과 원칙을 지키고 시민 편익 증진을 기준으로 삼되, 직원 불안을 줄일 수 있도록 충분히 의견을 듣고 협의하겠다”고 말했다.