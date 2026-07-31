허태정 시장, 청소년 투표 ‘대전시장’ 당선증 받아

561명 참여 대전시장 모의 투표에서 54.7% 득표

이미지 확대 허태정(사진 오른쪽) 대전시장이 31일 시청을 방문한 청소년 대표들에게 대전시장 모의 투표 당선증을 전달받았다. 대전시 제공 닫기 이미지 확대 보기 허태정(사진 오른쪽) 대전시장이 31일 시청을 방문한 청소년 대표들에게 대전시장 모의 투표 당선증을 전달받았다. 대전시 제공

세줄 요약 대전 YMCA 청소년 모의투표에서 허태정 대전시장이 시장 당선자로 뽑혀 당선증을 받았다. 561명의 청소년이 온오프라인으로 참여해 54.7% 득표율을 기록했다. 청소년들은 정책과 시정에 더 많은 목소리가 반영되길 바랐고, 허 시장은 참여 프로그램 확대를 약속했다. 청소년 모의투표 결과 허태정 시장 당선증 전달

대전 청소년 561명 참여, 허 시장 54.7% 득표

청소년 정책 반영 요청, 시정 참여 확대 약속

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“청소년의 든든한 시장이 되어 주세요.”대전 YMCA 청소년 모의 투표운동 대전본부는 31일 대전시청을 방문해 ‘6·3 지방선거 청소년 모의 투표’ 결과 시장에 당선된 허태정 시장에게 당선증을 전달했다. 청소년 모의 투표는 대전 YMCA가 제9회 전국동시지방선거를 맞아 추진한 민주시민교육 프로그램으로 지난 5월 29~30일, 6월 3일 등 사흘간 진행됐다. 대전에서는 561명의 청소년이 온오프라인으로 참여한 결과 허 시장이 54.7%의 득표율을 기록했다.당선증 전달식은 투표권이 없는 청소년이 선거의 전 과정을 체험하고, 자신들이 선택한 결과를 직접 마무리하는 기회가 됐다. 청소년들은 당선증을 전달한 뒤 청소년의 시각에서 바라본 청소년 정책과 시정에 관한 대화를 나누고 관심을 요청했다.참석자들은 “투표권은 없지만 청소년들의 고민과 바람이 정책에 더 많이 반영됐으면 한다”고 말했다.허태정 대전시장은 “청소년에게 당선증을 받으니 더 무거운 책임감을 느낀다”면서 “청소년 참여 프로그램과 정책 제안 활동 등을 확대해 다양한 청소년의 목소리가 시정에 반영될 수 있는 기반을 넓혀 나가겠다”고 밝혔다.