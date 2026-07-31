양산 낮 최고 41.4도…사흘 연속 40도 넘으며 역대 ‘최고기온’ 기록

양산 내 기상관측 사상 최고기온

AWS 기준으로도 역대 4위 기록

이미지 확대 도로 열기 식히는 살수차 사흘째 최고 기온 40도를 넘긴 31일 경남 양산시 남부동 한 도로에서 살수차가 물을 뿌리며 지나가고 있다. 이날 양산지역 최고 기온은 오후 1시 기준 41도로 올해 역대 최고 기온을 경신했다. 2026.7.31 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 도로 열기 식히는 살수차 사흘째 최고 기온 40도를 넘긴 31일 경남 양산시 남부동 한 도로에서 살수차가 물을 뿌리며 지나가고 있다. 이날 양산지역 최고 기온은 오후 1시 기준 41도로 올해 역대 최고 기온을 경신했다. 2026.7.31 연합뉴스

이미지 확대 메마른 댐 바닥 전국적으로 폭염과 남부지방에 가뭄이 이어지는 가운데 31일 경북 영천시 보현산댐 상류의 바닥이 메말라 있다. 국가가뭄정보포털에 따르면 전날 기준 보현산댐의 저수율은 16.4%다. 2026.7.31 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 메마른 댐 바닥 전국적으로 폭염과 남부지방에 가뭄이 이어지는 가운데 31일 경북 영천시 보현산댐 상류의 바닥이 메말라 있다. 국가가뭄정보포털에 따르면 전날 기준 보현산댐의 저수율은 16.4%다. 2026.7.31 연합뉴스

이미지 확대 수위 낮아진 보현산댐 상류 전국적으로 폭염과 남부지방에 가뭄이 이어지는 가운데 31일 경북 영천시 보현산댐 상류의 수위가 낮아지며 바닥이 드러나 있다. 국가가뭄정보포털에 따르면 전날 기준 보현산댐의 저수율은 16.4%다. 2026.7.31 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 수위 낮아진 보현산댐 상류 전국적으로 폭염과 남부지방에 가뭄이 이어지는 가운데 31일 경북 영천시 보현산댐 상류의 수위가 낮아지며 바닥이 드러나 있다. 국가가뭄정보포털에 따르면 전날 기준 보현산댐의 저수율은 16.4%다. 2026.7.31 연합뉴스

세줄 요약 경남 양산의 낮 최고기온이 41.4도까지 치솟아 기상관측 사상 최고를 새로 썼다. 29일부터 사흘 연속 40도를 넘겼고, 40도 돌파 시점도 점점 빨라졌다. 전국에는 폭염특보와 중대경보가 이어지고 남부지방은 가뭄까지 겹쳤다. 양산 낮 최고 41.4도, 관측 사상 최고 기록

사흘 연속 40도 돌파, 폭염 강도와 속도 확대

전국 폭염특보·남부 가뭄 겹쳐 피해 우려

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

31일 경남 양산 기온이 41.4도까지 치솟으며 이 지역 기상관측 사상 최고기온 기록을 갈아치웠다.이는 2008년 12월 26일 양산에서 기상관측을 시작한 이래 최고기온이다.기상청이 기온 등의 순위를 관리하는 97개 ‘기후 통계 관측 지점’만 따지면 국내 역대 최고기온이다. 기존 최고기온은 ‘21세기 최악의 더위’가 닥쳤던 2018년 8월 1일 강원 홍천에서 기록된 41.0도였다.자동기상관측장비(AWS) 관측 기록까지 포함해 이날 양산의 최고기온보다 더 뜨거웠던 사례는 많지 않다. 2018년 8월 1일 경기 광주시 초월읍 지월리(41.9도), 같은 날 서울 강북구(41.8도), 2024년 8월 4일 경기 여주시 금사면(41.6도) 등 3건뿐이다.통상 일중 최고기온은 오후 3~4시에 기록된다는 점에서 이날 양산에서 ‘국내 최고기온 기록’이 바뀔 가능성도 있다.양산의 낮 기온은 29일부터 사흘 연속 40도를 넘기고 있다.29일과 30일 기록된 양산 최고기온은 40.3도로, 열이 축적되면서 이날 더 높이 올랐다.기온이 40도를 넘어서는 시점은 빨라지고 있다. 29일에는 오후 3시 30분쯤, 30일에는 오후 1시 10분쯤, 이날은 낮 12시 36분에 처음 40도대 기온이 기록됐다.국내에서 사흘 이상 기온이 40도까지 오른 사례는 1973년 이후 이번까지 세 번에 불과하다.지난 2018년 8월 1∼3일 경기 안성(고삼) 기온이 사흘 연속 40도를 넘겼고, 같은 달 1∼4일 경북 영천(신녕) 기온이 나흘 연속 40도를 넘었다.폭염은 전국 곳곳에서 이어지고 있다.현재 부산중부·부산서부·양산·창원·김해 등 경남권에 폭염중대경보가, 그 밖의 전국 대부분 지역에 폭염특보가 발효 중이다.영남을 중심으로 남부지방은 폭염에 가뭄까지 겹쳤다.현재 낙동강 유역 다목적댐 가운데 안동·임하댐, 성덕댐, 밀양댐의 가뭄단계가 ‘주의’로 올라가 있다. 다목적댐 가뭄단계는 관심, 주의, 심각, 경계 등 4단계다. 성덕댐과 밀양댐은 현재 저수율이 30%, 안동·임하댐은 40%대다. 성덕댐과 밀양댐은 예년 대비 60%, 안동·임하댐은 약 45% 수준으로만 물이 있는 상태다.섬진강 섬진강댐(다목적댐)과 영산강 평림댐(용수댐)도 가뭄단계가 ‘관심’이다. 섬진강댐 저수율은 26.6%로 예년의 40% 수준, 평림댐은 56.2%로 예년의 60% 수준으로만 물이 있다.남부지방에는 지난달 30일부터 이달 29일까지 1개월간 비가 평균 143.2㎜가 내렸다. 이는 평년 같은 기간 강수량(271.7㎜) 대비 52.4%에 불과하다.