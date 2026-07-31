대구 달성군 농로서 1t 화물차 간 추돌…60대 1명 사망

세줄 요약 대구 달성군 하빈면 농로에서 달리던 1t 화물차가 정차 중이던 같은 차종을 추돌해 60대 운전자가 숨졌다. 사고 차량 운전자는 심정지 상태로 병원에 옮겨졌지만 끝내 사망했고, 정차 차량 운전자는 낚시 중이어서 다치지 않았다. 경찰은 블랙박스와 목격자 진술로 경위를 조사하고 있다. 달성군 농로서 1t 화물차 추돌 사고 발생

60대 운전자 심정지 이송 뒤 사망 확인

정차 차량 운전자 무사, 경위 조사 착수

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대구의 한 농로를 달리던 1t 화물차가 정차해 있던 화물차를 들이받아 1명이 숨졌다.31일 대구소방안전본부 등에 따르면 이날 오전 달성군 하빈면 봉촌리의 한 농로를 달리던 1t 화물차가 앞에 정차해 있던 1t 화물차를 추돌했다.사고를 낸 운전자 A(60대)씨가 심정지 상태로 인근 병원에 이송됐지만 숨졌다.정차 중인 화물차 운전자 B씨는 인근에서 낚시를 하고 있어 다치지 않았다.경찰은 사고를 목격한 B씨와 차량 블랙박스 분석 등을 통해 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.