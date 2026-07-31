기록적인 더위에 부산항만도 비상 ‘근로자 폭염 노출 최소화’

체감온도 33도 이상이면 매 2시간 이내 20분 이상 휴식
운영·건설 근로자 대상 폭염안전 5대 수칙 홍보도 강화
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폭염 이미지. 서울신문DB
부산항만공사는 항만 운영 및 건설 종사자를 폭염 위한 안전 캠페인과 온열질환 예방 지원 활동을 강화한다고 31일 밝혔다.
공사는 우선 체감온도 33도 이상일 경우 근로자에게 매 2시간 이내에 20분 이상 휴식을 보장토록 했다
또 현장 여건에 따라 해당 기준을 강화해 매시간 15분씩 휴식하거나 작업 시작 시각을 앞당겨 한낮 옥외작업을 최소화하는 등 탄력적으로 운영토록 했다.
‘물, 냉방장치, 휴식, 보냉장구, 119 신고’ 등 폭염안전 5대 기본 수칙 홍보도 강화하는 한편 각 운영·건설 관련 사업장의 온열질환 예방 참여를 독려하기 위해 얼음물, 이온 음료, 냉각제품, 체감온도 측정기 등 2천여점을 지원했다.
온열질환자 발생 시 신속하게 응급조치를 할 수 있도록 냉각 용품과 응급 대응 물품을 담은 폭염 응급키트도 지원했다.
건설 현장 안전모에 부착하는 온열질환 예방 스티커도 배포했다. 이 스티커는 폭염 노출시간에 따른 변색 여부로 온열질환 위험 여부를 사전에 확인할 수 있다.
공사는 화물자동차 운전자를 대상으로도 온열질환 예방수칙을 안내하고 예방 물품을 지원하는 등
부산항만 관련 종사자 전반으로 폭염 안전망을 넓혀 나가기로 했다.
세줄 요약
- 체감온도 33도 이상 휴식 의무화
- 한낮 옥외작업 최소화 탄력 운영
- 얼음물·응급키트 등 2천여 점 지원
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