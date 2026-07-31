숙명여대, 美 ‘UKC 2026’ 참가… 이공계 연구 역량 선보인다

세줄 요약 숙명여대가 다음달 미국 플로리다에서 열리는 UKC 2026에 참가해 창학 120주년 성과와 이공계 연구 역량을 국제 무대에 소개했다. 포럼과 패널 토론을 통해 여성 공학 인재 양성, 약학·여성건강 공동연구, AI 시대 대학 혁신 전략도 공유할 계획이다. UKC 2026 참가로 글로벌 연구협력 확대

창학 120주년 맞아 이공계 역량 소개

여성공학·약학·AI 혁신 전략 발표

이미지 확대 숙명여자대학교 전경. 숙명여대 제공 닫기 이미지 확대 보기 숙명여자대학교 전경. 숙명여대 제공

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숙명여자대학교가 다음달 5일부터 8일까지 나흘간 미국 플로리다주 올랜도에서 열리는 ‘2026 한미과학자대회’(UKC 2026)에 참가해 글로벌 연구협력 확대와 우수 연구자 유치에 나선다고 31일 밝혔다.창학 120주년을 맞은 숙명여대는 이번 행사에서 이공계 연구 역량을 국제 무대에 소개하고 한미 과학기술 네트워크 강화에 주력한다는 계획이다. 문시연 숙명여대 총장을 비롯해 임호선 연구처장, 장창영 약학연구소장, 양영 여성건강연구원장, 박준동 공과대학 교수 등 교수진과 연구원, 대학원생이 참석한다.숙명여대는 오는 7일 ‘숙명 120주년, 미래 연구 비전’을 주제로 포럼을 개최한다. 포럼에서는 여성 공학 인재 양성 성과와 연구 비전을 공유하고, 약학·여성건강 분야 글로벌 공동연구 방안과 공과대학의 향후 발전 전략을 발표할 예정이다.문 총장은 같은 날 ‘대학 리더십 포럼’ 패널로 참여해 AI 시대 대학의 교육·연구 혁신 전략을 소개한다. 또한 오는 6일 열리는 ‘여성 과학기술인 포럼’에서는 축사를 통해 차세대 여성 과학자 육성과 연구개발(R＆D) 생태계 조성을 위한 협력 확대를 강조할 예정이다.숙명여대 관계자는 “UKC 2026을 계기로 글로벌 연구 네트워크를 확대하고 주요 대학·연구기관과 국제 공동연구를 적극 추진하겠다”고 밝혔다.