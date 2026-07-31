“괴산 대학찰옥수수 최고”... 전국 자매결연지서 완판

세줄 요약 충북 괴산군의 대표 농특산물인 대학찰옥수수가 전국 자매결연지 직거래 장터에서 완판됐다. 지난 10일부터 27일까지 40여 곳에서 5400여상자, 1억3000만원 상당이 팔렸고, 칠성면 등 읍면별 판매도 고르게 이뤄졌다. 전국 자매결연지 직거래 장터 완판

대학찰옥수수 5400여상자 1억3000만원 판매

칠성면 등 읍면별 고른 판매 실적

이미지 확대 지난 24일 경기 의정부시 호원1동에서 열린 괴산 대학찰옥수수 직거래장터. 괴산군 제공. 닫기 이미지 확대 보기 지난 24일 경기 의정부시 호원1동에서 열린 괴산 대학찰옥수수 직거래장터. 괴산군 제공.

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충북 괴산군의 대표 농특산물인 대학찰옥수수의 명성이 또다시 확인됐다.괴산군은 전국 자매결연지에서 진행된 농특산물 직거래 장터에서 대학찰옥수수가 완판을 기록했다고 31일 밝혔다.지난 10일부터 27일까지 전국 대도시 동주민센터와 공공기관 등 40여곳에서 열린 이번 장터에서 군은 5400여상자 총 1억 3000만원 상당의 대학찰옥수수를 팔았다.직거래 장터는 읍면 주민자치위원회가 자체적으로 진행했다.칠성면은 서울시 일원본동과 성남시 위례동 등 자매결연지 6곳에서 3000여만원의 판매 실적을 기록했다.사리면 1900여만원, 불정면 1800여만원, 소수·청천·감물면이 각각 1100여만원 등 각 읍면이 고르게 활약했다.대학찰옥수수가 불티나게 팔리는 것은 독보적인 맛과 품질 때문이다.대학찰옥수수는 일반 옥수수보다 통이 작지만 차지고 당도가 높다. 껍질이 얇아 이빨 사이에 끼거나 달라붙지 않아 먹기도 편하다.괴산이 고향인 최봉호 전 충남대 교수가 고향을 위해 개발한 품종이다. 대학교수가 개발해 대학찰옥수수로 불린다. 최 전 교수는 지난해 5월 88세의 나이로 별세했다.군 관계자는 “타 지역 시민들이 대학찰옥수수 직거래 장터를 기다릴 정도로 인기가 좋다”며 “농민들이 판로 걱정 없이 농사에 전념할 수 있도록 다양한 이벤트를 마련할 예정”이라고 말했다.