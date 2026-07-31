기초생활보장 수급자 44%가 65세 이상…노인 10명 중 1명은 수급

지난해 총수급자는 284만명 달해

전년 267만 3485명보다 6.1% 증가

이미지 확대 서울 종로구 탑골공원에서 노인들이 무료급식을 받기 위해 줄을 서 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 서울 종로구 탑골공원에서 노인들이 무료급식을 받기 위해 줄을 서 있다. 연합뉴스

세줄 요약 지난해 국민기초생활보장 수급자는 283만6706명으로 전년보다 6.1% 늘었다. 이 가운데 65세 이상 노인이 121만2262명, 전체의 44.4%를 차지해 가장 많았고, 노인 인구 10명 중 1명꼴로 수급을 받아 고령층 빈곤이 여전히 두드러졌다. 수급자 283만6706명, 전년 대비 6.1% 증가

65세 이상 121만2262명, 전체 44.4% 차지

노인 인구 10명 중 1명꼴 수급, 빈곤 지속

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지난해 국민기초생활보장 수급자가 284만명에 달하는 가운데 이 중 44%는 65세 이상 노인인 것으로 나타났다. 노인 인구 10명 중 1명꼴로 수급을 받아 노인 빈곤 문제가 지속되고 있다는 지적이다.31일 보건복지부가 공개한 ‘2025년 국민기초생활보장 수급자 현황’에 따르면 지난해 말 기준 수급자는 총 283만 6706명이었다. 전년(267만 3485명)보다 6.1% 늘었다. 기초생활보장제도는 국가가 저소득층의 생활을 돕기 위해 급여를 주는 제도로, 소득 인정액이 일정 기준 이하면서 부양할 사람이 없거나 있어도 부양 능력이 없는 경우에 받을 수 있다.수급자 중 일반 수급자는 273만 2235명(96.3%), 사회복지시설 등에 사는 시설 수급자는 10만 4471명(3.7%)이었다. 일반 수급자를 기준으로 성별로 보면 여성이 151만 7149명으로 남성(121만 5086명)보다 많았다.연령별로 보면 65세 이상 노인은 121만 2262명으로 전체 44.4%를 차지했다. 뒤이어 40~64세가 31.7%, 20~39세 9.9%, 12~19세 8.8%, 6~11세 4.0%, 0~5세 1.2% 순이었다.인구를 기준으로 봐도 65세 이상 인구 중 일반 수급자 비율이 11.2%로 가장 높았다. 노인 10명 중 1명은 기초생활보장 수급자인 것이다.지역별로 보면 전북 8.2%, 부산 7.9%, 광주 7.6% 순으로 높았다. 수급률이 가장 낮은 지역은 세종(2.6%)이었고 경기(4.0%), 울산(4.6%), 충남(4.9%) 순으로 낮았다.