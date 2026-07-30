[포토] ‘탐나는 얼음 사과’… 수달의 여름나기

세줄 요약
- 전국 무더위·열대야 지속
- 경남권 체감온도 38도 이상
- 온열질환 예방·야외활동 자제
금요일인 31일에도 전국적인 무더위와 열대야가 계속되겠다.
특히 경남권은 최고 체감 온도가 38도 이상으로 올라 생명을 위협하는 수준의 더위가 예상되므로 야외 활동을 최대한 자제해야겠다.
또 전국 대부분 지역이 최고 체감온도가 33도 이상(남부지방 중심 35도 이상)으로 무덥겠으니 온열질환 예방에 힘써야 한다.
밤 최저기온이 25도 이상으로 유지되는 열대야도 지속되겠다.
아침 최저기온은 24∼27도, 낮 최고기온은 31∼38도로 예보됐다.
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