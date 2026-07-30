[포토] ‘탐나는 얼음 사과’… 수달의 여름나기

세줄 요약 금요일인 31일에도 전국에 무더위와 열대야가 이어진다. 경남권은 최고 체감온도 38도 이상으로 올라 생명을 위협하는 수준의 더위가 예상된다. 전국 대부분도 체감온도 33도 이상, 남부는 35도 이상으로 무덥고 밤 최저기온도 25도 이상을 유지한다. 전국 무더위·열대야 지속

경남권 체감온도 38도 이상

온열질환 예방·야외활동 자제

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

금요일인 31일에도 전국적인 무더위와 열대야가 계속되겠다.특히 경남권은 최고 체감 온도가 38도 이상으로 올라 생명을 위협하는 수준의 더위가 예상되므로 야외 활동을 최대한 자제해야겠다.또 전국 대부분 지역이 최고 체감온도가 33도 이상(남부지방 중심 35도 이상)으로 무덥겠으니 온열질환 예방에 힘써야 한다.밤 최저기온이 25도 이상으로 유지되는 열대야도 지속되겠다.아침 최저기온은 24∼27도, 낮 최고기온은 31∼38도로 예보됐다.