[포토] ‘탐나는 얼음 사과’… 수달의 여름나기

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[포토] ‘탐나는 얼음 사과’… 수달의 여름나기

입력 2026-07-30 17:21
수정 2026-07-30 17:21
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세줄 요약
  • 전국 무더위·열대야 지속
  • 경남권 체감온도 38도 이상
  • 온열질환 예방·야외활동 자제


금요일인 31일에도 전국적인 무더위와 열대야가 계속되겠다.

특히 경남권은 최고 체감 온도가 38도 이상으로 올라 생명을 위협하는 수준의 더위가 예상되므로 야외 활동을 최대한 자제해야겠다.

또 전국 대부분 지역이 최고 체감온도가 33도 이상(남부지방 중심 35도 이상)으로 무덥겠으니 온열질환 예방에 힘써야 한다.

밤 최저기온이 25도 이상으로 유지되는 열대야도 지속되겠다.

아침 최저기온은 24∼27도, 낮 최고기온은 31∼38도로 예보됐다.
온라인뉴스부
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