NLL 인접 섬 주문도 앞바다서 남아 추정 시신 발견…해경 수사

세줄 요약 인천 강화군 주문도 인근 해상에서 남자아이로 추정되는 시신이 발견돼 해경이 수사에 나섰다. 시신은 심하게 부패한 상태였고, 신장은 110~120㎝로 알려졌다. 해경은 대공 혐의점은 없다고 밝혔다. 주문도 앞바다서 남자아이 추정 시신 발견

심하게 부패한 상태, 국과수 부검 의뢰

해경, 대공 혐의점 없다고 설명

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인천 주문도 앞바다에서 남자아이로 추정되는 시신이 발견돼 해경이 수사에 나섰다.30일 인천해양경찰서에 따르면 지난 25일 낮 12시쯤 강화군 서도면 주문도 인근 해상에서 변사체가 떠 있다는 신고가 112에 접수됐다.경찰의 공동 대응 요청을 받고 출동한 해경은 시신을 인양해 국립과학수사연구원에 부검을 의뢰했다.당시 시신은 심하게 부패한 상태였으며, 신장은 110~120㎝ 정도인 것으로 알려졌다.해경 관계자는 “확인된 대공 혐의점은 없다”며 “구체적인 내용은 밝힐 수 없다”고 말했다.주문도는 북방한계선(NLL) 인접 4개 도서(주문도·볼음도·말도·서검도)에 포함되는 접경지역으로 북한 황해남도 연안까지의 최단 거리는 약 7km다. 날씨가 맑은 날에는 북한 해안과 산줄기가 육안으로 보일 정도로 가깝다.