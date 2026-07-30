제주서 불법체류 중국인 2명이 행인 흉기협박…구속

세줄 요약 제주동부경찰서는 제주시 이도동 편의점 앞 거리에서 행인을 흉기로 위협한 혐의로 중국 국적 불법체류자 30대와 40대 남성을 구속했다. 이들은 술에 취해 시비를 벌이다 주거지에서 흉기를 가져와 피해자 2명을 협박한 것으로 조사됐고, 함께 있던 불법체류자 4명도 추가 적발돼 인계됐다. 제주 편의점 앞 흉기협박 사건 발생

불법체류 중국인 2명 구속, 특수협박 혐의

함께 거주한 불법체류자 4명 추가 적발

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제주동부경찰서는 흉기로 행인을 위협한 혐의(특수협박)로 중국 국적 불법체류자 30대 A씨와 40대 B씨를 구속했다고 30일 밝혔다.A씨 등은 지난 27일 오후 10시쯤 제주시 이도동 한 편의점 앞 거리에서 처음 만난 피해자 2명에게 흉기를 휘두르며 협박한 혐의를 받는다.사건 당시 술에 취했던 A씨 등은 피해자들에게 시비를 걸다 말싸움이 나자 주거지에서 흉기를 들고 와 위협한 것으로 조사됐다.신고받고 출동한 경찰은 주변을 수색해 이들을 붙잡았다. 이 과정에서 A씨 등과 함께 거주하던 불법체류 중국인 4명을 추가로 적발해 출입국·외국인청에 인계했다.한편 제주특별법에 따르면 외국인은 비자 없이 30일간 제주에 체류할 수 있다.