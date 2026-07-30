“잠시 더위 식히고 가세요” 배달 라이더 편의점 쉼터 24시간 운영

세줄 요약 부산시가 BGF리테일, 우아한청년들과 협력해 배달 라이더 등 이동노동자를 위한 편의점 쉼터 48곳을 9월 30일까지 운영한다. 지정 편의점에서는 생수와 음료, 간식류를 무상 제공하고, 폭염 대응 특별대책도 함께 추진한다. 배달 라이더 위한 편의점 쉼터 부산 전역 운영

16개 구군 48곳 지정, 24시간 이용 가능

생수·음료·간식 무상 제공, 폭염 대책 병행

이미지 확대 이동 노동자 편의점 쉼터. 부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 이동 노동자 편의점 쉼터. 부산시 제공

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불볕더위에 장시간 야외 근무를 하는 배달 라이더 등 이동(플랫폼) 노동자 안전을 위한 ‘편의점 쉼터’가 부산 전역에서 운영된다.부산시는 BGF리테일(CU), 우아한청년들(배달의민족)과 협력해 편의점 쉼터를 내달 1일부터 9월 30일까지 두 달간 운영한다고 30일 밝혔다.시는 우선 테이블과 입식형 시식대 등을 갖춘 16개 구군별 주요 거점 편의점 3곳 이상씩 총 48곳을 편의점 쉼터로 지정, 운영하고 향후 참여 편의점을 늘려나갈 계획이다.이용자는 배달 플랫폼과 이동노동자지원센터 카카오 채널을 통해 현재 위치에서 가장 가까운 쉼터를 확인할 수 있다.이동노동자 편의점 쉼터라는 지정 인증 현판이 부착된 편의점을 찾아 플랫폼 앱 화면을 제시하면 2천 원 이하 생수, 음료, 간식류 등 식음료를 무상으로 이용할 수 있다.한편, 시는 편의점 쉼터 운영과 함께 불볕더위에 노출된 옥외노동자를 보호하기 위한 ‘폭염 대응 특별대책’도 추진하고 있다.이동노동자지원센터 및 쉼터 7곳를 통해 얼음물과 쿨토시, 넥쿨러 등 혹서기 안전용품을 제공하는 한편 노동복지회관 내 노동상담소 등지에 쉼터를 조성하고 생수와 간식을 제공하고 있다.