“사장이 장난으로 지게차 흔들어 직원 5ｍ 아래 추락” 충격…업체 직원, 경찰에 고소

세줄 요약 김포의 한 식자재 업체 직원이 사장의 장난으로 지게차에서 5ｍ 아래로 떨어져 다쳤다며 고소장을 냈다. 직원은 고소공포증을 말했지만 지게차가 계속 흔들렸다고 주장했고, 사장은 작업 중 사고였다고 반박했다. 사장 장난 주장 속 지게차 추락 사고 발생

직원, 5ｍ 아래 추락 후 상해 혐의 고소

사장, 작업 중 사고라며 혐의 부인

이미지 확대 지게차서 추락한 직원. 온라인 커뮤니티 CCTV 영상 캡처 닫기 이미지 확대 보기 지게차서 추락한 직원. 온라인 커뮤니티 CCTV 영상 캡처

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40대 식자재 업체 직원이 사장의 장난으로 지게차에서 추락해 다쳤다며 고소장을 제출해 경찰이 수사에 나섰다.30일 연합뉴스, 경기 김포경찰서에 따르면 김포시 한 식자재 업체에서 근무하는 40대 A씨는 지난달 말 상해 혐의로 50대 업체 대표 B씨를 처벌해 달라는 고소장을 제출했다.A씨는 고소장에서 “지난달 초 높은 선반에 짐을 올리기 위해 지게차에 올라 작업 중에 B씨에게 고소공포증이 있으니 흔들지 말라고 했지만, 그가 장난으로 지게차를 계속 흔들어 5m 아래로 떨어졌다”고 주장한 것으로 알려졌다.당시 A씨는 옆에 쌓여 있던 상자 쪽으로 떨어진 뒤 바닥으로 추락해 의식을 잠시 잃었으며, 당시 지게차는 B씨가 운전했던 것으로 파악됐다.그러나 B씨는 경찰 조사에서 “장난을 친 것이 아니라 작업 중 사고가 발생했다”는 취지로 주장한 것으로 전해졌다.A씨는 사고 후유증으로 현재 직장을 그만둔 것으로 알려졌다. 경찰은 목격자 증언 등을 추가로 조사한 뒤 B씨를 검찰에 송치할 예정이다.A씨의 형이라고 밝힌 작성자는 최근 온라인 커뮤니티에 ‘이 정도면 살인미수 아닌가요?’라는 제목의 글과 함께 추락하는 장면이 담긴 내부 폐쇄회로(CC)TV 영상을 올렸다.작성자는 “현재까지 사장은 미안하다는 말 한마디 없이 변호사를 샀다고 한다. 경찰이 출동했을 당시에는 장난으로 그랬다고 말했을 정도로 평소 직원들을 상대로 위험한 장난을 많이 친다고 한다”고 주장했다.