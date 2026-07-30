전남광주교육청, 오룡지구 학교용지 260억 환수 뒷북

대법 판결 1년 넘게 ‘무상 공급’ 판결 후속조치 없어

권익위 확인 뒤 환수 절차…“철저한 관리 감독 필요”

이미지 확대 전남광주교육청 전남청사. 닫기 이미지 확대 보기 전남광주교육청 전남청사.

세줄 요약 전남광주교육청이 무안 오룡지구 학교용지 매입비 260억 원을 돌려받을 수 있는 대법원 확정판결이 나온 뒤에도 1년 가까이 별다른 환수 절차를 밟지 않은 사실이 드러났다. 권익위 확인 요청 이후에야 교육부 법령 해석과 전남개발공사 협의에 나서며 뒤늦은 대응이라는 비판이 나왔다. 오룡지구 학교용지 260억 환수 지연 논란

대법원 확정 뒤 1년간 후속 조치 미흡

권익위 확인 후에야 환수 협의 착수

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전남광주통합특별시교육청이 무안 오룡지구 학교용지 매입비 260억 원을 돌려받을 수 있는 대법원 확정판결이 나온 뒤에도 1년 가까이 별다른 후속 조치를 하지 않은 것으로 드러났다. 국민권익위원회의 확인 요청 이후에야 뒤늦게 환수 절차에 착수하면서 행정 관리 부실이라는 지적이 나온다.30일 전남광주교육청에 따르면 옛 전남교육청은 2018년 9월부터 2023년 3월까지 무안 오룡지구 내 8개 학교 부지를 확보하기 위해 전남개발공사에 모두 260억 원을 지급했다.쟁점은 학교용지 무상 공급 여부였다.2009년 개정된 ‘학교용지 확보 등에 관한 특례법’은 공공 개발사업 시행자가 학교용지를 교육청에 무상 공급하도록 규정하고 있다. 그러나 전남개발공사는 오룡지구 최초 실시계획 승인이 법 개정 이전인 2005년에 이뤄진 만큼 개정법 적용 대상이 아니라며 교육청의 유상 매입을 요구했다.반면 교육청은 2014년 실시계획 변경 승인 과정에서 학교 신설 계획이 새롭게 반영된 만큼 변경 승인 시점을 기준으로 개정법을 적용해야 한다며 무상 공급이 타당하다고 맞섰다.당시 교육청은 2020년 2학기 개교 일정에 차질이 생기는 것을 막기 위해 우선 부지를 유상 매입한 뒤, 같은 법적 쟁점을 다투던 경기도교육청과 LH의 위례신도시 소송 결과에 따라 매입 대금을 환수하기로 방침을 정했다.이후 지난해 6월 대법원은 “최초 실시계획 승인 신청이 법 시행 이전이라도, 법 개정 이후 변경 승인 신청으로 추가 조성된 학교용지는 무상 공급 대상”이라고 최종 판결했다. 오룡지구 사례에도 동일한 법리가 적용될 가능성이 높아 교육청이 지급한 학교용지 매입비 환수 근거가 마련된 셈이다.그러나 교육청은 대법원 판결 이후 약 1년 동안 별다른 환수 절차를 진행하지 않았다. 더욱이 지난 5월 국민권익위원회가 관련 사실 확인을 요청하기 전까지 대법원 확정판결 자체를 인지하지 못했던 것으로 확인됐다.교육청은 권익위 확인 이후에야 후속 절차에 착수했다. 현재 교육부 등 관계 부처에 법령 해석을 요청하는 한편 전남개발공사와 학교용지 매입비 환수를 위한 협의를 진행하고 있다.전남광주교육청 관계자는 “관련 소송의 최종 판결이 확정된 사실을 즉시 파악하지 못했다”며 “지난달부터 관계 부처 법령 검토를 진행하고 있으며 전남개발공사와도 환수 방안을 협의하고 있다”고 말했다.