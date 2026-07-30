‘글로벌 문화 도시 위상 과시’ 부산, 세계유산위 성공 개최…경제 파급효과 1372억원

부산시 “세계유산 미래를 여는 국제문화 도시로 도약”

국제유산포럼·카테고리2센터 추진 등 세계유산 후속 사업 본격화

이미지 확대 부산시, 세계유산위원회 기간 시장 주재 환영 만찬 개최. 부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 부산시, 세계유산위원회 기간 시장 주재 환영 만찬 개최. 부산시 제공

세줄 요약 부산시가 38년 만에 국내 처음 열린 제48차 유네스코 세계유산위원회를 성공적으로 마무리했다. 벡스코 K 헤리티지 대한민국관에는 13만7000여 명이 찾았고, 부산관도 4만2000여 명이 관람했다. 조선통신사 행렬과 피란수도 부산 프로그램으로 지역 유산의 가치를 알렸다. 세계유산위원회 국내 첫 개최 성공 마무리

벡스코 관람객 13만7000명, 부산관 4만2000명

조선통신사·피란수도 부산 가치 세계 홍보

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부산시는 1988년 세계유산협약 가입 이후 38년 만에 대한민국에선 처음 열린 ‘제48차 유네스코 세계유산위원회’(19~29일)를 성공적으로 마무리했다고 30일 밝혔다.시는 행사장인 벡스코에 마련된 K 헤리티지 대한민국관에 13만7000여 명이 방문했으며, 이중 부산관은 4만2000여 명이 관람해 부산의 역사과 문화를 널리 알리는 계기가 됐다고 자평했다.시는 회의 기간 조선통신사 행렬 등을 진행, 세계기록유산 ‘조선통신사기록물’에 담긴 평화 교류의 가치를 참가자에게 알리는 한편 피란수도 부산 국가유산 야행, 찾아가는 피란수도 세계유산 교육, 부산의 문화유산 학술대회 등을 통해 피란수도 부산의 가치를 세계에 널리 전파했다.시가 마련한 세계유산(부산 유산) 필드트립 등 13개 프로그램도 참가자에게 큰 호응을 얻었고, 특히 세계유산 개최 기념 한정판 ‘비짓부산 패스’ 1천장이 완판되기도 했다.시는 “이번 위원회를 통한 관광객 유치 등 경제적 파급효과는 1372억원에 달할 것으로 추산된다”라고 전했다.시는 세계유산위원회 성공 개최를 계기로 국제유산 포럼 정례화, 유네스코 카테고리2센터 유치를 추진하는 등 글로벌 문화도시 브랜드를 강화해 나갈 계획이다.