청년 예술가 작품전 ‘UNDER 39’…내달 4일부터 부산 신세계서 열려

세줄 요약 ‘2026 청년아트페어 UNDER 39’가 내달 4일부터 16일까지 부산 신세계백화점 중앙광장에서 열린다. 39세 이하 청년 시각예술가 30명이 회화·조각 등 484점을 선보이고, 전시와 판매를 함께 진행한다. 10만원 이하 작품존도 마련돼 첫 컬렉팅 진입을 돕고, 개막일에는 VR 퍼포먼스와 도슨트 투어도 진행된다. 부산 신세계서 청년아트페어 UNDER 39 개최

39세 이하 작가 30명, 484점 전시·판매

10만원 이하 작품존과 체험 프로그램 마련

이미지 확대 2025년 청년아트페어 UNDER 39. 부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 2025년 청년아트페어 UNDER 39. 부산시 제공

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‘2026 청년아트페어 UNDER 39’가 내달 4일부터 16일까지 부산 신세계백화점 중앙광장에서 열린다.부산시 청년문화 육성 지원사업(기업 협력형 창작활동 지원) 사업의 하나인 UNDER 39는 39세 이하 청년 시각 예술가 작품을 전시하고 판매를 지원하는 행사다.2016년 시작해 올해(2026년)로 11회째를 맞이했다. 올해는 공모를 통해 엄선된 청년 예술가 30명이 참여해 회화, 조각 등 484점을 선보인다.작품 전시와 판매가 동시에 이뤄지는 아트페어 형식으로 운영된다. 누구나 부담 없이 예술 작품을 소장해 볼 수 있도록 10만원 이하 작품으로 구성된 ‘UNDER 100,000’ 이벤트존을 마련해,첫 수집(컬렉팅)에 도전하는 이들의 접근성을 높였다.개막일에는 염동균 작가의 가상현실(VR) 미술 퍼포먼스를 시작으로, 전문해설사와 함께하는 도슨트 투어, 아트 프린트 판화 체험, 참여작가 멘토링 프로그램 등이 다채롭게 진행된다.