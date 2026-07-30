‘7말8초’ 달구는 강원…축제로 무더위 싹

속초·양양 해변 페스티벌

영월 뗏목·홍천 맥주축제

이미지 확대 강원 속초 썸머 페스티벌이 31일부터 다음 달 2일까지 속초해변에서 열린다. 사진은 속초해변. 속초시 제공 닫기 이미지 확대 보기 강원 속초 썸머 페스티벌이 31일부터 다음 달 2일까지 속초해변에서 열린다. 사진은 속초해변. 속초시 제공

이미지 확대 강원 영월 동강 뗏목축제가 31일부터 다음 달 2일까지 동강 둔치 일원에서 개최된다. 사진은 지난해 축제 모습. 영월군 제공 닫기 이미지 확대 보기 강원 영월 동강 뗏목축제가 31일부터 다음 달 2일까지 동강 둔치 일원에서 개최된다. 사진은 지난해 축제 모습. 영월군 제공

이미지 확대 강원 홍천강 별빛음악 맥주축제는 다음 달 5~9일 토리숲에서 개최된다. 사진은 지난해 축제 모습. 홍천군 제공 닫기 이미지 확대 보기 강원 홍천강 별빛음악 맥주축제는 다음 달 5~9일 토리숲에서 개최된다. 사진은 지난해 축제 모습. 홍천군 제공

세줄 요약 강원도는 여름휴가 성수기인 7말8초를 맞아 속초, 화천, 영월, 양양, 홍천에서 축제를 연달아 열었다. 속초해변 썸머 페스티벌과 화천 토마토축제, 동강 뗏목축제, 하조대 비치페스티벌, 홍천강 맥주축제가 바캉스객을 맞는다. 강원 곳곳, 7말8초 여름축제 집중 개최

속초·화천·영월·양양·홍천, 테마 다양

물놀이·공연·체험으로 피서객 유치

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

여름휴가 극성수기인 ‘7말8초’(7월 말부터 8월 초) 강원 곳곳에서 다양한 테마의 축제가 이어져 바캉스족의 발길을 잡는다.속초시는 오는 31일 속초해변에서 썸머 페스티벌을 개막한다고 30일 밝혔다. 페스티벌은 다음 달 2일까지 물총 서바이벌과 레트로 게임대회, 댄스 공연 등으로 꾸며진다. 페스티벌 기간을 포함한 다음 달 12일까지 속초해변은 야간에도 운영돼 오후 9시까지 수영을 즐길 수 있다.31일에는 화천 토마토축제도 문을 연다. 다음 달 9일까지 사내체육공원에서 공연, 체험, 전시 등으로 진행된다. 축제의 백미인 황금반지를 찾아라에는 총 36돈의 금반지와 파지 토마토 44t이 투입된다.영월의 대표 축제 중 하나인 동강 뗏목축제는 31일부터 다음 달 2일까지 동강 둔치 일원에서 열린다. ‘멈추지 않는 물길, 꺾이지 않는 청춘’을 주제로 한 올해 축제는 뗏목 만들기, 수상 레저, 견지낚시, 맨손 메기잡기 등의 체험 프로그램을 즐길 수 있다. 에일리와 쿨, 다이나믹듀오, 노브레인 등이 무대에 오르는 공연도 이어진다.다음 달 1일 양양 하조대해변에서는 레크리에이션과 DJ 클럽 타임, 공연 등으로 구성된 비치페스티벌이 개최된다. 공연에서는 어쿠스틱 가수 나린, 댄스 트로트 가수 비니쌤, DJ 크루너 등이 축제 분위기를 달군다.홍천강 별빛음악 맥주축제는 다음 달 5~9일 토리숲에서 열린다. 올해로 10회째를 맞는 축제에서는 전국 최대 규모의 하이트진로 강원공장에서 생산한 생맥주와 홍천산 수제맥주를 맛볼 수 있다.