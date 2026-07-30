국제 해양레저위크 개막…내달 2일까지 부산 다대포 일원에서 열려

세줄 요약 제14회 대한민국 국제 해양레저위크가 30일부터 내달 2일까지 부산 다대포해수욕장 일원에서 열린다. 비치 콘서트 개막식과 비치 시네마, 인디밴드 공연, 해변 요가, 패들보드 등 체험이 마련된다. 1~2일에는 전국비치조정대회도 진행된다. 다대포해수욕장 중심 국제 해양레저위크 개막

비치 콘서트·체험 프로그램으로 해양문화 확산

전국비치조정대회, 200여 명 참가 예정

이미지 확대 제14회 대한민국 국제 해양레저위크(KIMA WEEK 2026). 부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 제14회 대한민국 국제 해양레저위크(KIMA WEEK 2026). 부산시 제공

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해양레저 문화 확산을 위한 ‘제14회 대한민국 국제 해양레저위크’(KIMA WEEK 2026)가 30일부터 내달 2일까지 부산 사하구 다대포해수욕장 등지에서 열린다.부산시와 해양수산부가 주최하고, 한국해양레저네트워크가 주관하며, 올해는 서부산권 해양레저 관광 활성화를 위해 지난해에 이어 다대포해수욕장을 중심으로 열린다.개막식은 30일 오후 다대포해수욕장 특설무대에서 특별 문화공연 ‘KIMA WEEK 2026, 다대포 비치 콘서트’와 함께 진행된다.행사 기간 다대포해수욕장에서는 비치 시네마, 인디밴드 공연, 해변 요가, 패들보드 등 다채로운 콘텐츠를 즐길 수 있는 ‘키마비치’(KIMA BEACH) 프로그램이 운영된다.8월 1일과 2일에는 대한조정협회 등록팀 중 선수등록을 마친 200여 명이 참가하는 ‘2026 KIMA WEEK 전국비치조정대회 겸 부산시조정협회장배 전국비치조정대회’가 개최된다.