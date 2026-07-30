‘꿀꺽하우스’ 등 부산 스타 소상공인 10곳 선정

세줄 요약 부산시와 부산경제진흥원이 2026년 부산 스타 소상공인 10개사를 선정했다. 식품·의류·생활소비재 분야에서 성장 가능성이 큰 업체를 뽑았고, 336개사가 지원해 34대 1 경쟁률을 기록했다. 선정 기업에는 2000만원 성장지원금과 컨설팅, 협업·홍보 지원이 제공된다. 부산 스타 소상공인 10개사 선정 발표

336개사 지원, 34대 1 경쟁률 기록

업체별 2000만원과 컨설팅 지원 제공

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부산시와 부산경제진흥원은 2026년 부산 스타 소상공인 10개사를 선정했다고 30일 밝혔다.스타 소상공인은 부산시 소재 소상공인 중 식품, 의류, 생활소비재 등 생활 밀접 분야에서 두각을 나타내며, 기업형 소상공인으로 성장 가능성이 큰 소상공인을 대상으로 사업모델, 경쟁력 등 종합 평가해 선정한다.올해 공모에는 336개사가 지원해 34대 1의 경쟁률을 기록했다.선정된 기업은 꿀꺽하우스(막걸리·전통주), 남천면가(들기름메밀면), 루프트맨션(의류·가방), 석운윤(성인의류), 석정갈비(돼지생갈비), 양산집(돼지국밥), 아르프스튜디오(비건음식), 오엠지(블렌딩 티), 플롯(컴포트 여성화), 허니브로푸드(저당효소 웰니스 떡)이다.선정 기업에는 업체별 성장지원금(2000만원)과 성장전략 컨설팅을 비롯해 국가 공모사업 신청을 위한 심층 상담, 기업 간 협업 지원(500만원), 공동 마케팅 및 홍보 등을 지원한다.소상공인 정책자금 보증요율 우대(0.6% 고정 보증요율), 박람회·전시 참가 등 판로 지원과 네트워크 교류 기회도 제공한다.