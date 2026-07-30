전남대-광주은행 ‘AI 거점 대학’ 육성 맞손… 미래인재 양성 박차

인턴십·장학제도·공동연구센터 건립 등 산학협력 전방위 가동

이근배 총장 “현장 중심 AI교육·연구 역량 고도화에 주력할 것”

이미지 확대 전남대학교와 광주은행은 29일 전남대학교 대학본부 접견실에서 인공지능(AI) 거점대학 육성과 지역 AI 인재 양성을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다. 닫기 이미지 확대 보기 전남대학교와 광주은행은 29일 전남대학교 대학본부 접견실에서 인공지능(AI) 거점대학 육성과 지역 AI 인재 양성을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다.

세줄 요약 전남대와 광주은행이 지역 AI 산업의 미래를 이끌 인재를 키우기 위해 업무협약을 체결했다. 두 기관은 인턴십과 장학제도, 공동연구센터 운영, 석박사 위탁교육, AI 해커톤 개최 등을 함께 추진하며 교육과 산업을 잇는 협력 체계를 강화했다. 전남대-광주은행, AI 거점대학 육성 협약 체결

인턴십·장학제도·공동연구센터 등 추진

지역 AI 인재 양성·산업 생태계 강화 목표

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전남대학교와 광주은행이 지역 인공지능(AI) 산업의 미래를 견인할 핵심 인재 육성과 생태계 조성을 위해 전략적 파트너십을 구축했다.전남대학교와 광주은행은 29일 전남대학교 대학본부 접견실에서 인공지능(AI) 거점대학 육성과 지역 AI 인재 양성을 위한 업무협약(MOU)을 체결하고, 교육과 연구, 산업 현장을 아우르는 포괄적 협력 체계를 가동하기로 했다고 밝혔다.이날 협약식에는 전남대학교 이근배 총장, 이명규 교학부총장, 고성석 연구부총장, 나명환 AI융합대학장 등 대학 측 주요 보직자와 광주은행 정일성 은행장, 김종민·이상채 부행장 등 양측 관계자들이 참석해 지역 AI 산업의 경쟁력 제고를 위한 의지를 다졌다.이번 협약은 대학의 학술적 인프라와 지역 대표 금융기관의 산업적 역량을 결합해, 단순한 인력 양성을 넘어 지역 기반의 자생적 AI 연구·산업 생태계를 공고히 하기 위해 마련됐다.양 기관은 협약에 따라 ▲현장 실무형 인턴십 및 장학제도 운영 ▲광주은행 유관 부서가 참여하는 공동연구센터 개설 및 연구 수행 ▲전남대 내 석·박사 위탁교육 진행 ▲재학생 및 졸업생 대상 AI 해커톤 대회 개최 등을 공동 추진한다.특히 전남대는 AI융합대학을 중심으로 교육과 연구의 질적 수준을 높이는 한편, 광주은행과의 실질적인 산학협력을 통해 학생들에게 산업 현장의 생생한 경험을 제공할 방침이다.광주은행 역시 금융권의 디지털 전환(DX) 수요를 바탕으로 공동연구와 인재 양성 프로그램에 적극 참여함으로써 지역 AI 생태계 활성화에 힘을 보태기로 했다.이근배 전남대 총장은 “이번 협약은 지역의 미래 성장동력인 AI 분야에서 대학과 금융기관이 인재 양성과 연구 협력을 함께 도모한다는 점에서 그 의미가 매우 크다”며, “전남대는 AI 거점 대학으로서 교육·연구 역량을 더욱 고도화하고, 학생들이 현장에서 실전 감각을 키우며 성장할 수 있는 실질적인 기회를 넓혀가겠다”고 강조했다.