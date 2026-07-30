포항 보릿돌교 붕괴 원인 규명 본격화…해경·국과수 합동감식 조율

세줄 요약 포항 보릿돌교 붕괴 사고의 원인 규명이 본격화했다. 동해해경청은 국과수와 현장 합동감식 일정을 조율하며 붕괴 원인과 설계·시공, 포항시의 관리·감독 문제를 함께 살펴보고 있다. 혐의가 확인되면 입건해 수사로 전환할 계획이다. 해경·국과수 합동감식 일정 조율

붕괴 원인·설계·시공 문제 조사

포항시 관리·감독 적정성 확인

이미지 확대 지난 28일 오후 경북 포항시 남구 구룡포읍 장길리 해상인도교 보릿돌교의 교각과 상판 일부가 붕괴해 있다. 포항 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 지난 28일 오후 경북 포항시 남구 구룡포읍 장길리 해상인도교 보릿돌교의 교각과 상판 일부가 붕괴해 있다. 포항 연합뉴스

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경북 포항 보릿돌교 붕괴 사고의 원인 규명이 본격화하고 있다.동해지방해양경찰청은 국립과학수사연구원과 현장 합동감식 일정을 조율하는 등 사고 전반에 대해 조사 중이라고 30일 밝혔다.동해해경청 광역수사대는 해상 인도교 붕괴와 관련해 전반적인 사항을 확인하고 있다. 준공 13년 만에 무너진 점과 관련해 붕괴 원인을 비롯해 설계·시공 문제점, 포항시의 관리·감독 문제점 등을 확인할 계획이다. 혐의가 발견되면 입건해 수사로 전환한다.보릿돌교는 ‘시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법’의 정기 안전점검 대상 시설물에는 포함되지 않는다. 다만 포항시는 2020년과 2024년 정밀안전점검을 벌인 결과 각각 B등급과 C등급이 나왔다. 지난해 7월부터 12월까지는 7억원을 들여 교량의 목재데크를 교체하는 등 보수 작업도 진행했다.이같은 상황에서 사고가 발생하자 시도 붕괴 원인을 밝히기 위해 서둘러 조사 중이다.앞서 지난 28일 오후 포항시 남구 구룡포읍 장길리 보릿돌교의 중간 약 80m 구간 교각과 상판이 무너져 내렸다.포항시 관계자는 “과거 발생한 지진이나 태풍에 의해 누적된 피로와 최근 고온에 따른 열팽창 등이 영향을 줬을 가능성이 있다”며 “조사를 통해 정확한 원인이 밝혀지면 후속 대책을 이어갈 것”이라고 했다.