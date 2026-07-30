‘사람인’과 손잡고 ‘대전기업’ 알리고 인재 유치

취업 포털에 대전기업 온라인 채용관 연말까지 운영

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대전시가 민간 취업 플랫폼과 협력해 온라인 채용관을 선보인다.30일 시에 따르면 취업 포털 ‘사람인’과 공동으로 ‘대전기업 온라인 채용관’을 연말까지 운영한다. 지자체의 정책 지원과 민간 플랫폼의 접근성·기술력을 결합한 ‘민관 협력형 일자리 지원 모델’이다. 청년에게는 지역 유망 기업을 발굴·취업할 기회를 제공하고, 기업에는 인지도 부족으로 겪는 구인난 해소가 기대된다.온라인 채용관에서는 대전 지역 우수 기업 채용 정보와 공고, 기업 소개, 구직자를 위한 인공지능(AI) 취업 지원, 대전 취업 지원 사업 안내 등이 가능하다. 참여 기업에는 기업별 홍보 콘텐츠, AI 인재 검색 서비스(기업당 200건), FIT 인·적성 검사 제공(기업당 20건), AI 활용 공고 생성 및 지원자 분석 등을 지원한다. 구직자는 AI 자소서 작성과 면접 코칭, 인성 역량 검사 등을 체험할 수 있다.문인환 대전시 경제국장은 “민간 채용 플랫폼을 활용해 지역 우수 기업을 알리고 청년과 일하기 좋은 기업을 연계할 기회가 될 것”이라며 “다양한 지역 기업을 발굴해 청년이 대전에서 꿈을 펼칠 수 있도록 지원하겠다”고 밝혔다.