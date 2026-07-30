독서도 피서다…군위, 도서관·경로당 ‘책캉스’

세줄 요약 대구 군위군이 이달부터 2026 독서문화진흥사업을 본격 추진했다. 도서관과 경로당을 책캉스 공간으로 바꾸고, 가족 체험형 북놀이터·경로당 방문형 인생책방·북콘서트형 책소풍을 운영해 주민이 생활 속에서 책을 즐기도록 지원했다. 군위군, 2026 독서문화진흥사업 본격 추진

도서관·경로당 활용한 책캉스 프로그램 운영

북놀이터·인생책방·책소풍 3개 사업 구성

이미지 확대 군위군의 ‘삼국유사 이야기꾼’(왼쪽)이 지역 경로당 어르신들에게 관련 이야기를 재미있게 들려 주고 있다. 군위군 제공 닫기 이미지 확대 보기 군위군의 ‘삼국유사 이야기꾼’(왼쪽)이 지역 경로당 어르신들에게 관련 이야기를 재미있게 들려 주고 있다. 군위군 제공

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“시원한 도서관·경로당에서 독서 삼매경에 빠져 보세요.”‘삼국유사의 고장’ 대구 군위군은 군민들이 생활 속에서 독서를 즐길 수 있는 환경 조성을 위해 이달부터 ‘2026 독서문화진흥사업’을 본격 추진한다고 30일 밝혔다.이번 사업은 ▲우리동네 북놀이터 ▲경로당을 직접 찾아가는 삼국유사 인생책방 ▲인문학과 공연을 결합한 삼국유사 이야기마루 책소풍 등 3개 프로그램으로 추진된다.우선 우리동네 북놀이터는 삼국유사작은도서관과 부계북카페에서 운영되는 가족 참여형 프로그램으로 독서와 글라스아트, 자개공예, 향수 만들기 등 다양한 체험 활동을 접목해 참가자들이 책을 즐길 수 있도록 구성됐다.군은 이를 통해 작은도서관을 단순한 도서 이용 공간을 넘어 주민들이 책을 매개로 자연스럽게 모이고 소통하는 공간으로 만들어 갈 계획이다.삼국유사 인생책방은 ‘삼국유사 이야기꾼’이 지역 내 경로당 215곳을 직접 방문해 관련 이야기를 직접 구연하고 해설하는 ‘생활 밀착형 문화 서비스’로 운영된다. 이야기꾼은 사전 교육을 통해 역량을 다진 뒤 최근 현장에 본격 투입됐다.앞서 군은 군위군새마을회와 협업으로 사업비 1억 원을 투입, 지역 내 모든 경로당에 삼국유사 관련 도서 3870권과 전용 책장, 게시대 등을 지원하는 ‘삼국유사 보급 사업’을 추진한 바 있다.삼국유사 이야기마루 책소풍은 삼국유사배움터인 화본마을에서 북콘서트와 공연, 체험을 함께 즐기는 인문 문화 프로그램으로 운영된다. 지난달 ‘큰별쌤’ 최태성 역사 길잡이에 이어 이달 서정시인 정호승을 초청해 북콘서트를 가졌다.군은 주민과 관광객들의 큰 호응에 힘입어 8~10월까지 매월 1회 북콘서트를 이어가기로 했다.김진열 군위군수는 “책은 사람을 잇고 독서는 지역을 연결하는 가장 따뜻한 문화”라며 “지속적인 독서문화 환경 조성을 통해 주민과 지역이 동반 성장할 수 있도록 적극 노력하겠다”고 말했다.한편 군위는 고려 충렬왕 때 일연 선사가 삼국유사의 저술을 완성하고 입적한 곳이다.